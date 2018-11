Kers op de sportieve taart voor 15.000 Mechelaars: KV Mechelen pakt de periodetitel in 1B na achtste zege op rij Mike De Beck

09 november 2018

22u18 0 Belgisch Voetbal Opdracht volbracht. Tussen alle commotie door heeft KV Mechelen zich verzekerd van de eerste periodetitel in 1B. De 2-1-zege voor de 15.000 opgedaagde fans tegen Union was de kers op de sportieve taart. Zo boekt Malinwa een ticket voor de finalestrijd in eerste klasse B.

De vlaggen wapperden, gezangen galmden luid. Dat zag ook Johan Timmermans in Mechelen. Zoals bij elke thuiswedstrijd zocht hij zijn zitje Achter de Kazerne op. Voor één keer niet als voorzitter, wel gewoon als fan. De net afgetreden president van KV Mechelen zag hoe Union de thuisploeg meteen bij de keel wilde grijpen. ‘Als je moet winnen met vijf doelpunten verschil, kan je er maar beter snel aan beginnen’, luidde het devies bij de bezoekers. Ook al had KV Mechelen het moeilijk, toch kwamen de Brusselaars in die beginfase niet verder dan afgeblokte schoten van Tau en Niakaté.

Stilaan maar zeker rechtte Malinwa de rug en dat resulteerde ook in een doelpunt. “Als je weet dat hij aan de bal is dan moet je gewoon lopen en niet twijfelen”, vertelde Joachim Van Damme aan de rust. Met ‘hij’ doelde Van Damme op Onur Kaya. Weggeplukt aan de Gaverbeek voelt die zich nu als een vis in het water in de Dijlestad. Gewoon lopen dus. Dat deed Joachim Van Damme dan ook wanneer Kaya zich iets voor het half uur ontfermde over een tweede bal. Een haarfijne voorzet en een prima nekslag van Van Damme later was de 1-0 een feit. Assist nummer zeven voor Kaya.

Niet dat Union niet meer aan kansen kwam. De bezoekers maakten het Malinwa zelfs bij momenten knap lastig. Doelman Verrips was maar net op tijd om het leer van Niakaté te ontfutselen waarna Tau zelfs twee prima kansen kreeg. Ook Igor De Camargo kwam nog aardig dicht bij een treffer in het slot van het eerste bedrijf.

Later meer!