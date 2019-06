Kent u de Belgische protagonisten van het EK voor beloften in 2007 nog? Redactie

16 juni 2019

11u26 0

Vanavond is het D-day voor de Belgische beloften. Dan openen de manschappen van bondscoach Johan Walem om 18u30 het Europees Kampioenschap voetbal onder 21 jaar in Italië en San Marino (16-30 juni). Het is de eerste keer sinds 2007 dat ons land nog een keertje vertegenwoordigd is op het EK voor beloften en het gros van de basiself die het toen tot in de halve finales schopte, bouwde nadien een knappe carrière uit.



Bovenaan: Kevin Mirallas, Anthony Vanden Borre, Nicholas Lombaerts, Marouane Fellaini, Faris Haroun, Jan Vertonghen



Onderaan: Logan Bailly, Jonathan Blondelle, Tom De Mul, Sebastien Pocognoli, Sepp De Roover

De overige youngsters die toen tot de kern van Jean-François De Sart behoorden: Thomas Vermaelen, Landry Mulemo, Killian Overmeire, Maarten Martens, Frank Boecks, Guillaume Gillet, Tom De Sutter, Laurent Ciman, Stijn De Smet, Michaël Cordier en Axel Witsel.

Vincent Kompany, Steve Colpaert, Moussa Dembélé, Jonathan Legear vielen kort voor de eindronde in Nederland nog af door blessures.