Kempenzonen kopen logo oude Lierse KDC

08 juni 2018

19u25 1 Belgisch Voetbal Lierse Kempenzonen heeft het clublogo van het ter ziele gegane Lierse SK overgenomen van de curator die het faillissement afhandelt. Dat maakte de ‘erfgenaam’ van het oude Lierse zopas bekend via zijn Facebookpagina.

“Niet alleen het logo, maar ook alle meubilair in het Vanderpoortenstadion en in het jeugdcentrum in Kessel én alle intellectuele eigendomsrechten kwamen in onze handen”, klinkt het bij Lierse Kempenzonen.

“We kunnen dus met zekerheid stellen dat Lierse volgend jaar op het Lisp zal spelen in de geel-zwarte kleuren en met het logo op het shirt.” Eerder kocht investeerder Luc Van Thillo al het Vanderpoortenstadion aan.

Over de exacte naam van de nieuwe club (die officieel eigenlijk nog steeds KFC Oosterzonen heet) bestaat nog wel enige discussie. De oorspronkelijk voorziene naamswijziging tot KSK Lierse Kempenzonen werd door de voetbalbond afgeketst omdat de combinatie ‘Lierse’ en ‘SK’ te veel verwees naar het oude Lierse. Binnen de club maakt men zich echter sterk dat er sowieso ‘Lierse’ in de nieuwe naam zal voorkomen.