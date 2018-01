Kempens bouwbedrijf wordt de nieuwe eigenaar van Beerschot-Wilrijk Kristof De Cnodder

DCA, een groot bouwbedrijf uit de Kempen dat al hoofdsponsor was van de Antwerpenaren, wordt de nieuwe eigenaar van Beerschot-Wilrijk . Op het Kiel was men al geruime tijd op zoek naar investeerders die wilden helpen bij de verdere uitbouw van de club.

Eens de vzw Beerschot-Wilrijk is omgevormd tot een vennootschap met een aandelenstructuur (en dat kan snel gaan), zal DCA het volledige aandelenpakket in handen krijgen. Mogelijk zal DCA op termijn een deel van die aandelen verkopen. Dat zou maximaal over vijftig procent gaan, omdat het bouwbedrijf de Vlaamse verankering van de club wil garanderen.

De huidige bestuursploeg van Beerschot-Wilrijk blijft voorlopig gewoon op post. Plannen om het stadion van de 1B-club uit de bouwen zijn er op dit moment niet, maar er is wel de intentie om een nieuw jeugdcentrum uit te bouwen.

Om 16 uur zal tijdens een persconferentie meer uitleg gegeven worden bij het nieuws. DCA ondertekende in juli een akkoord om de komende drie seizoenen hoofdsponsor van de paars-witten te zijn.

