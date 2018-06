Opschudding tijdens statutaire Algemene Vergadering KBVB: 11 clubs vinden Linard te oud, waarna zitting wordt onderbroken Redactie

15 juni 2018

20u34

Bron: Belga 0 KBVB Opschudding tijdens de Statutaire Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Die werd vanavond onderbroken na een interpellatie van elf Vlaamse clubs, die er niet mee kunnen leven dat bondsvoorzitter Gérard Linard ondanks het bereiken van de maximumleeftijd van 75 jaar nog een jaar langer aan de macht zou blijven. Uiteindelijk stemde 61,75 procent van de leden tegen beslissing van Uitvoerend Comité om het mandaat van Linard te verlengen.

Het Uitvoerend Comité (UC), het opperste orgaan binnen de KBVB, keurde op 29 maart goed dat Linard nog tot 2019 bondsvoorzitter zou blijven. Nochtans had Linard, die François De Keersmaecker afloste na een putsch van de Pro League en het ACFF (de Franstalige vleugel van de bond), dit jaar al de maximumleeftijd van 75 jaar bereikt. In principe moest hij zijn mandaat neerleggen op het einde van het seizoen.

Elf Vlaamse clubs (Eendracht Aalst, White Star Schoonbeek-Beverst, ESK Leopoldsburg, Sporting FC Haren, White Star Desselgem, Zandvliet Sport, Spouwen-Mopertingen, Racing Peer, Lindeboys Sportief Leut, KVVV Zepperen-Brustem en Sportkring Aalst) hielden een interpellatie tijdens de laatste Algemene Vergadering van het seizoen om het probleem aan te kaarten. Meester Lambeets omschreef de beslissing van het UC "een verkrachting van de eigen reglementen".

"Het reglement is het reglement en dient door iedereen gerespecteerd te worden", pleitte Lambeets. "Aan Linard een uitzondering toekennen is bovendien een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel tussen de comitéleden. Anderen hadden ook graag van deze uitzondering genoten, maar zij kregen die terecht niet."

Het UC motiveerde de beslissing om het mandaat van Linard boven de leeftijdsgrens van 75 jaar te tillen door te stellen dat dat de stabiliteit en continuïteit van de bond ten goede zou komen. "Maar waar staat dat in het reglement? Het UC beroept zich op artikel B231.31. Maar als het zich daarop voor alles en nog wat beroept, is het UC een almachtig orgaan dat elke beslissing kan doordrukken zelfs als het in strijd is met de eigen reglementering. Dan kunnen we het reglement beter in de vuilbak gooien", aldus Lambeets.

Lambeets vroeg een geheime stemming. "Als we dit laten passeren, is dat een vrijkaart om elke beslissing zomaar te nemen." De beslissing van het UC kan hoogstens afgevoerd worden, maar kan er niet voor zorgen dat Linard afgezet wordt als bondsvoorzitter.

Ook opvallend: lid van het Uitvoerend Comité Mehdi Bayat probeerde tussen te komen. "We worden aangevallen", zei Bayat, waarna hij de mond werd gesnoerd. "U weet dat u niet mag spreken, omdat u mee de beslissing hebt genomen", riposteerde meester Lambeets. KBVB-bestuursleden Gilbert Timmermans, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, en Karel Vanwesenbeeck dreigden er zelfs mee de vergadering te verlaten. Ook Hannes D'Hoop, raadsman van Club Brugge, mengde zich. Zijn tussenkomst werd op ironisch applaus onthaald door de amateurclubs.