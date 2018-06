Meerderheid is tegen verlenging mandaat van KBVB-voorzitter Linard, maar die "is niet van plan op te stappen" Redactie

15 juni 2018

20u34

Bron: Belga 2 KBVB Een ruime meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is niet akkoord met de beslissing van het Uitvoerend Comité om het mandaat van bondsvoorzitter Gérard Linard boven de leeftijdsgrens van 75 jaar te tillen. Dat bleek uit een geheime stemming die vanavond op de bondszetel is gehouden. Linard is evenwel niet zinnens af te treden, zo zei hij aan Belga.

"Ik wil vooruit met de KBVB en het Belgisch voetbal in het algemeen. Dan moet je ook door moeilijke momenten en neem je moeilijke beslissingen. Neen, deze stemming verandert mijn overtuiging niet. Ik ga door", zei de 75-jarige Linard stellig.

Op een geheime stemming tijdens de Statutaire Algemene Vergadering van de KBVB keerde 61,75 procent van de 409 stemgerechtigden zich tegen de beslissing van het Uitvoerend Comité van de KBVB om het mandaat van Linard over de leeftijdsgrens van 75 jaar te tillen. Dat kan hoogstens beschouwd worden als een motie van wantrouwen, maar heeft geen directe gevolgen. De stemming kan de beslissing niet ongedaan maken.

Linard was speciaal voor de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering teruggekeerd uit Rusland, waar het WK plaatsvindt. Deze namiddag landde hij in Zaventem, zaterdag keert hij terug naar Moskou.

Mehdi Bayat verdedigt Linard: "KBVB heeft toch leiding nodig?"

Mehdi Bayat, lid van het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), heeft het na de Statutaire Algemene Vergadering opgenomen voor bondsvoorzitter Gérard Linard. "Er moet toch iemand zijn om de KBVB in goede banen te leiden?", reageerde Bayat.

Door de interpellatie van elf Vlaamse clubs omtrent de verlenging van het mandaat van bondsvoorzitter Linard over de leeftijdsgrens van 75 jaar, was de sfeer op de laatste bestuursvergadering van het seizoen grimmig. Na de tussenkomst van advocaat Geert Lambeets probeerde Bayat het standpunt van het Uitvoerend Comité (UC) te verduidelijken. Het bestuurslid werd de mond gesnoerd. "Wij worden aangevallen", riep Bayat.

Na de vergadering nam Bayat de tijd om het standpunt van het UC te verdedigen. Op 29 maart besliste het hoogste politieke orgaan binnen de KBVB om Linard nog tot 2019 aan boord te houden als bondsvoorzitter. Nochtans bereikte hij dit jaar de maximumleeftijd van 75 jaar.

"Als we die beslissing niet hadden genomen, zaten we zonder CEO en zonder voorzitter (na het ontslag van Koen De Brabander werd Linard CEO ad interim, nvdr.). Dat zou toch geen verstandige beslissing geweest zijn?", aldus Bayat. "We gaan de werking en de continuïteit van de KBVB toch niet in gevaar brengen omwille van één regel? Vooral niet omdat de regels continu veranderen."

"Bovendien zit je met een voorzitter en CEO ad interim die zijn job perfect uitvoert. Daar is intern over gediscussieerd, sommigen waren ook tegen de beslissing. Maar uiteindelijk viel er een democratische beslissing. We waren bezig een nieuwe CEO te zoeken, dan ga je de interim-CEO toch niet op straat zetten? Zonder Linard is er niemand die de leiding over de directie neemt."

Bayat ziet er dan ook vooral een politiek spelletje in. "Dit is een opgezet spelletje, georkestreerd door een persoon die nog een rekening met Linard had openstaan", aldus Bayat. "Waarom doet hij dit? Het was een spektakel, maar het levert niets op. Want de beslissing kan door de stemming niet overruled worden. Bovendien was het logisch dat een ruime meerderheid onze beslissing afkeurde. De versie van het UC is niet aan bod gekomen."

Bayat zetelt als jongste lid van het UC ook in de reglementencommissie van de KBVB en maakte meteen een plechtige belofte. "Het eerste wat ik volgend seizoen doe, is de regel van de maximumleeftijd afschaffen", sloot Bayat zijn pleidooi af.