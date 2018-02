Koen De Brabander weg als secretaris-generaal van de voetbalbond Rudy Nuyens

02 februari 2018

16u32

Bron: Eigen berichtgeving 1 KBVB Koen De Brabander (53) is niet langer secretaris-generaal van de Belgische voetbalbond. De breuk kwam er na een laatste onderhoud met bondsvoorzitter Gérard Linard, dat anderhalf uur duurde.

Bij de voetbalbond wil men graag laten uitschijnen dat beide partijen in onderling overleg een einde maken aan de samenwerking. Feit is dat De Brabander zelf geen vertrouwen meer voelde binnen de bond, maar bondsvoorzitter Gérard Linard had eerder deze week een volmacht gekregen van de raad van bestuur om de samenwerking te beëindigen. Linard en De Brabander zagen mekaar gisteren kort na de middag, anderhalf uur later was het ontslag een feit.

Gebrek aan leiderschap

Koen De Brabander was amper vijftien maanden aan de slag als nummer twee van de voetbalbond. Er werd hem intern een gebrek aan leiderschap, management en visie verweten. De onhandigheid waarmee hij een medewerkster met 28 jaar dienst ontsloeg, joeg velen binnen de bond tegen hem in het harnas. Het deed De Brabander ook geen goed dat hij in de persoon van Michael Simeon een communicatiedirecteur doorstuurde die hij zelf amper zes maanden geleden had aangeworven. Bovendien was de relatie tussen De Brabander en een aantal directeurs binnen de bond serieus vertroebeld.

Steven Martens

Het ontslag van De Brabander kost de bond een pak minder geld dan dat van zijn voorganger Steven Martens, die nog 300.000 euro opstreek voor zijn ontslag. De Brabander werd door de bond aangetrokken als zelfstandige. Dat zorgt er samen met zijn korte ambtsperiode voor dat de bond zijn broek niet scheurt bij dit ontslag. Koen De Brabander zal zijn activiteiten als bedrijfsrevisor wellicht weer opnemen.

Alle namen die voorlopig circuleren voor de opvolging van De Brabander, zijn voorbarig. Ook die van Pierre François, die vorig jaar tot in 2022 bijtekende als CEO van de Pro League. Sommigen zien in François een ideale kandidaat om De Brabander op te volgen, maar de Luikenaar kan uitgerekend nu niet gemist worden bij de Pro League. François moet bij die Pro League onder meer instaan voor de begeleiding van de opvolger van Roger Vanden Stock, die normaal gezien eind juni al aan de slag moet gaan.

Binnen de bond wil men niet overhaast te werk gaan om een nieuwe secretaris-generaal te vinden. De taken van De Brabander worden voorlopig overgenomen door voorzitter Linard – die voor de komst van De Brabander CEO ad interim was – en de directeuren van de financiële, juridische en marketingdepartementen. In bondskringen acht men het best mogelijk dat er pas na het WK in Rusland een nieuwe secretaris-generaal komt.