KBVB lanceert ‘HomeGames’: kruip in de rol van scheidsrechter en test uw kennis over de Rode Duivels Redactie

25 april 2020

13u54

Bron: KBVB 0 KBVB De KBVB wil tijdens deze periode zonder voetbal de fans toch nog entertainment bieden. De Belgische voetbalbond lanceert daarom de ‘HomeGames’, dat zijn voetbalgerelateerde spelletjes. Zou u een goede scheidsrechter zijn? En hoe goed kent u de Rode Duivels? (Elke week valt er een unieke prijs te winnen.)

Door de coronacrisis spelen we momenteel allemaal een heel belangrijke thuiswedstrijd. ‘Blijf in uw kot’, is de gekende boodschap. Ook de KBVB beseft dat dat niet altijd evident is en lanceert daarom de ‘HomeGames’, voor een dagelijkse dosis fun voor de voetbalfans. Er hangt niet enkel amusement aan vast, maar ook een educatief aspect.

Ontdek bijvoorbeeld of u een goede scheidsrechter zou zijn. In de eerste HomeGame ‘Be A Ref’ krijgt u 10 spelfases voorgeschoteld. Kruip zelf in de huid van ref en test zo uw kennis. In een ander spel krijgt u vragen over de Rode Duivels voorgeschoteld. Kent u Eden Hazard wel zo goed als u dacht? Inmiddels staan er reeds verschillende spelletjes online. (De KBVB geeft wekelijks ook een nieuwe unieke prijs weg. Deze week kunnen supporters een arrangement voor twee personen voor een uitwedstrijd van de Red Flames winnen.)

Deze games zijn te spelen in de Fun-wereld van de HLN-app en via fun.hln.be.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De HomeGames:

HomeGame 1: Bewijs dat je een topref bent!

HomeGame 2: Raad de geboortedate van 10 (ex-)Rode Duivels

HomeGame 3: Wat weet jij over Eden Hazard?

HomeGame 4: Wie hoort bij welk loopbaantraject?

HomeGame 5: Wie was geselecteerd voor Euro 2016?

HomeGame 6: Zoek de bal tussen de paaseitjes

HomeGame 7: Laat zien dat je een topscheidsrechter bent

HomeGame 8: Hoe goed ken je Jan Vertonghen?

HomeGame 9: Gelukkige verjaardag Koning Filip!

HomeGame 10: Onderweg met de Rode Duivels

HomeGame 11: Wie was geselecteerd voor het WK 2014?

HomeGame 12: Test je kennis over de Red Flames

HomeGame 13: Vervolledig de stickers

HomeGame 14: Test je skills als scheidsrechter

HomeGame 15: Hoe goed ken jij Romelu Lukaku?

HomeGame 16: Wie gaf de assist?

HomeGame 17: In het spoor van de Rode Duivels