Janssens topkandidaat om CEO van voetbalbond te worden Rudy Nuyens & Stephan Keygnaert

13 april 2018

03u00 0 KBVB Patrick Janssens (61) is topkandidaat om Koen De Brabander op te volgen als CEO bij de Belgische voetbalbond. De voormalige algemeen directeur van RC Genk beantwoordt volgens zijn voorstanders aan het ideale profiel voor de job.

De functie van CEO – of secretaris-generaal, zoals het officieel heet – bij de Belgische voetbalbond is vacant sinds 2 februari, toen Koen De Brabander na amper 15 maanden dienst aan de kant geschoven werd. De Brabander werd toen een gebrek aan samenwerking met de directeurs van de verschillende departementen aangewreven, maar bij de voetbalbond leerden ze ook de les dat De Brabander als gewezen bedrijfsrevisor te weinig voeling had met de voetbalwereld.

Met de opvolging van De Brabander werd aanvankelijk geen haast gemaakt. Bondsvoorzitter Gérard Linard, die voor de komst van De Brabander al CEO ad interim was, nam de taken van de secretaris-generaal over met de steun van de directeurs van de financiële, juridische en marketingdepartementen. De komst van een nieuwe CEO kon best wachten tot na het WK in Rusland, zo viel toen in het glazen huis aan de Houba de Strooperlaan te horen.

Ideaal profiel

Maar niet iedereen binnen de bond was het daarmee eens. Een aantal leden van de raad van bestuur ging op zoek naar het ideale profiel voor de opvolger van De Brabander en kwam daarbij uit bij Patrick Janssens. Die werd een week na het ontslag van De Brabander zelf aan de dijk gezet bij RC Genk. Janssens was vier jaar als algemeen directeur aan de slag geweest in de Luminus Arena, maar hem werd een gebrek aan voeling met de Limburgse achterban aangewreven.

Een strekking in het bestuur van de voetbalbond zag het feit dat Janssens op de markt kwam als een godsgeschenk. De Antwerpenaar is in tegenstelling tot zijn voorganger De Brabander vertrouwd met het voetbalwereldje, hij heeft zijn sporen verdiend in de politiek én hij kent het reilen en zeilen van de zakenwereld. De ideale combinatie volgens de voorstanders van Janssens. Die werd intussen ook al gepolst naar zijn interesse voor de topfunctie bij de bond en hij liet weten dat hij die job als een mooie uitdaging ziet.

Janssens is niet de enige kandidaat om Koen De Brabander op te volgen. Sommigen dachten aanvankelijk ook aan Pierre François, maar de CEO van de Pro League kan bij de vereniging van profclubs niet gemist worden in een periode waarin een opvolger voor voorzitter Roger Vanden Stock moet gezocht en begeleid worden.

Binnen de voetbalbond is er wél een tegenspeler voor topkandidaat Janssens. Tom Borgions – die sinds 2011 voortreffelijk werk levert als financieel directeur bij de bond – wordt door sommigen naar voren geschoven voor de functie van secretaris-generaal. De voorstanders van de komst van Janssens willen een snelle beslissing, liefst al op de volgende raad van bestuur, op 26 april.