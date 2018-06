François De Keersmaecker krijgt hoogste onderscheiding binnen KBVB Redactie

15 juni 2018

22u08

Bron: Belga 0 KBVB François De Keersmaecker treedt toe toe de Grootorde van Baron de Laveleye, dat is de hoogste onderscheiding binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De voormalige bondsvoorzitter werd vrijdagavond tijdens de Statutaire Algemene Vergadering in de bloemetjes gezet.

De intussen zestigjarige De Keersmaecker is nog maar de vierde persoon die de onderscheiding - genoemd naar de allereerste bondsvoorzitter - krijgt. Hij sluit aan in het rijtje met Michel D'Hooghe, Jan Peeters en Germain Landsheere.

In elf jaar tijd bekleedde de Mechelse advocaat zes mandaten als bondsvoorzitter. Hij overleefde onder meer het ontslag van CEO Steven Martens in 2015. Vorig jaar kwam er wel een einde aan zijn voorzitterschap. De Keersmaecker was lange tijd de enige kandidaat, maar door een putsch van de Pro League werd hij aan de kant geschoven. Huidig voorzitter Gérard Linard besteeg de troon en gaf hem zelf de onderscheiding.

"Je grote glimlach zijn we hier nog geen dag vergeten", sprak Linard zijn voorganger toe. "Er is niemand die deze unieke onderscheiding meer verdient dan jij. Je hebt heel veel mooie momenten meegemaakt, maar evenzeer heb je een aantal gigantische obstakels overwonnen. Als voorzitter van deze enorme federatie heb je een enorme staat van verdienste. Dag en nacht heb je gewerkt, tot ergernis van mevrouw De Keersmaecker. Die moest geduld uitoefenen. Bedankt voor dat werk. Bedankt voor je inzet, voor je lach en de manier waarop je met je naasten omging. Bedankt om je capaciteiten ten dienste te stellen van de KBVB." De Keersmaecker mocht eind februari al een Diamanten Orde van Verdienste in ontvangst nemen van de UEFA.

Verder werden onder meer ex-scheidsrechters Laurent Colemont en Joeri Van De Velde aangeduid als ereleden. Ook Jean-Luc Dewez, Pierre Friob, Jean Jeurissen, Léon Lochet, Marc Picalausa en Mark Simons mochten het verguld kenteken ophalen.

Een groot aantal provinciale scheidsrechters mag zich voortaan Lid van Verdienste noemen wegens minstens dertig jaar dienst, zij kregen een zilveren medaille. Verder waren er onder meer Bondserepenningen (20 jaar dienst) voor bondsvoorzitter Gérard Linard, KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans en competitiemanager Thibault De Gendt.

Belgische voetbalbond bespaart 145.000 euro dankzij Refassist

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft in 2017 145.000 euro bespaard dankzij het computerprogramma Refassist, dat de aanduidingen van de scheidsrechters in het amateurvoetbal automatisch doet. Dat bleek vrijdag uit de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van de KBVB.

De KBVB zette de afgelopen jaren de weg van de digitalisering in. In dat kader zette Belgiës grootste sportfederatie ook een samenwerking op met het Oost-Vlaamse Movetex, dat via een softwareprogramma de reeksindelingen maakt. Ook werd de automatisering van de aanduidingen van scheidsrechters ingezet met het programma Refassist. Daardoor worden refs bijvoorbeeld vaker aangeduid voor wedstrijden dichter bij huis en moeten ze minder kilometers afleggen.

Het was de investering waard, blijkt uit het financiële overzicht van de KBVB. In 2017 bespaarde Refassist de KBVB 145.000 euro, omdat er minder verplaatsingskosten waren voor de scheidsrechters in het amateurvoetbal. De kostenpost daalde van 1,8 miljoen naar 1,6 miljoen euro.

Om de verschillende competities in België te organiseren, trok de KBVB in 2017 ruim elf miljoen euro uit. Meer dan de helft (5,8 miljoen euro) van dat bedrag gaat naar de arbitrage, waarvan het gros naar de opleiding van scheidsrechters (2 miljoen euro) en de arbitrage in het profvoetbal (2,2 miljoen euro) gaat. Het loon van de scheidsrechters in 1A en 1B wordt weliswaar volledig gerecupereerd bij de Pro League.

Voor de volledigheid: tegenover de uitgaven van 11,1 miljoen euro in de organisatie van de competities staat er 12,5 miljoen euro aan inkomsten.