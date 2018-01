De Brabander op de wip als CEO van voetbalbond Rudy Nuyens

06u49 1 KBVB Het rijk van Koen De Brabander (53) is uitgezongen bij de Belgische voetbalbond. De positie van de secretaris-generaal van de KBVB wordt 'onhoudbaar' genoemd.

Koen De Brabander is pas iets meer dan één jaar in dienst bij de voetbalbond. Op 1 november 2016 werd de Oost-Vlaming aangesteld als opvolger van Gerard Linard, die CEO ad interim werd na het vertrek van Steven Martens. De Brabander kreeg eerst lof voor de zakelijkheid die hij bij de bond introduceerde, maar de voorbije maanden kwam hij intern steeds meer onder vuur te liggen. Er wordt hem een gebrek aan leiderschap, visie en communicatie verweten. Verscheidene directeurs binnen de bond maakten daarover een tijd geleden al een gezamenlijke nota over aan Linard, die nu bondsvoorzitter is. Die kaartte de problemen aan in een gesprek met De Brabander, maar naar verluidt bracht dat geen beterschap.

Eind 2017 maakte De Brabander een slechte beurt met het ontslag van Emmanuelle Puttaert, een medewerkster met 28 jaar dienst die alom lof kreeg voor onder meer haar rol in de organisatie van de wedstrijden van de Rode Duivels. Er wordt De Brabander verweten dat hij dat ontslag op een bijzonder onhandige manier afhandelde. Hij stuurde intussen ook directeur communicatie Michael Simeon de laan uit, die hij in 2017 nog zelf had aangesteld als opvolger van Bob Madou.

Bronnen bij de voetbalbond melden ons dat De Brabander zowel van boven- als van onderuit alle steun verloren heeft. Om tot een ontslag te komen, moet een welbepaalde procedure gevolgd worden. De positie van De Brabander moet eerst besproken worden op de raad van bestuur. Als die beslist dat de samenwerking best beëindigd wordt, moet het Uitvoerend Comité samenkomen om het ontslag te bekrachtigen. (RN)