Camps over afgang Eurostadion: "De KBVB doet er niet meer toe" Hugo Camps

De maquette van het Eurostadion dat er nooit komt.

Na alweer een negatief advies lijkt het Eurostadion dood en begraven. Parking C blijft wat het was: een hoop asfalt. Projectontwikkelaar Ghelamco pruttelt nog wat na, maar is een groot deel van de publieke opinie kwijtgespeeld door arrogant gedrag rond de verkoop van Anderlecht. Aan Vlaams minister Joke Schauvliege straks de eer om het project definitief op te blazen. Ze kan rekenen op een erehaag van N-VA-ministers die in lengte van jaren een bal populaire zullen aanrichten op de ruïne van een nationale droom. Laat ze in Malawi maar genieten van Kevin De Bruyne en Eden Hazard, wij hebben de IJzerbedevaart.

