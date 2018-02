Belgische voetbalbond weigert Auwch Award van Vrouwenraad YP

12 februari 2018

16u33

Bron: Belga 44 KBVB De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag de Auwch Award voor vrouwonvriendelijkheid symbolisch teruggegeven aan de Vrouwenraad. "We gaan niet akkoord met de motivering", verklaarde woordvoerder Stefan Van Loock.

Met Auwch Award - een cactus - wil de Vrouwenraad een "prik" geven aan personen, organisaties of bedrijven die het afgelopen jaar hebben uitgepakt met een vrouwonvriendelijke uitspraak, boodschap, maatregel of campagne.

Vorig jaar moesten de Red Flames het EK voetbal in Amsterdam afwerken in mannentruitjes. Intussen kreeg de Belgische nationale ploeg voor vrouwen een eigen model, maar de Vrouwenraad vindt het een typerend voorbeeld. Doorn in het oog van de Vrouwenraad blijft wel de loon- of premiediscriminatie van de voetbalbond.

De KBVB aanvaardt de Auwch Award evenwel niet. "We gaan niet akkoord met de redenen waarom we de award kregen, dus heb ik de award symbolisch teruggegeven en hen ook uitgelegd waarom", aldus Van Loock. "De Red Flames worden volgens de Vrouwenraad ongelijk en oneerlijk behandeld, maar dat is helemaal niet zo. De KBVB investeert veel in het vrouwenvoetbal. Dat budget is de voorbije vijf jaar vervijfvoudigd, terwijl de Red Flames eigenlijk zelf weinig inkomsten genereren. Die middelen halen we dus elders."

"Ook de premies voor de Red Flames zijn meer dan verdubbeld sinds het EK van vorig jaar. Ze zijn nu opnieuw op weg naar een EK, daar zit misschien ook een economisch rendabelere evolutie in. De verschillen in de parameters met de Rode Duivels zijn te groot. De vrouwen leveren te weinig visibiliteit, return, tv-rechten enzovoort op."

"Er wordt heel veel geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Met resultaat, want de voorbije vier jaar zijn er 15.000 speelsters bijgekomen. De meisjes die willen voetballen hebben nu meer mogelijkheden, betere omstandigheden en een betere omkadering", zegt Van Loock.

Toen de Noorse voetbalbond in oktober aankondigde dat de dames voortaan dezelfde premies uitbetaald zouden krijgen als de mannen, reageerde men in België volgens de Vrouwenraad nogal zwakjes door te stellen dat er al veel geld van de mannen naar de vrouwen vloeit. De vergelijking met Noorwegen, waar de voetbalvrouwen evenveel verdienen als hun mannelijke collega's, gaat niet op volgens Van Loock. "Het vrouwenvoetbal in Noorwegen is veel populairder. Dat staat al decennia veel dichter bij het mannenvoetbal dan hier. In Noorwegen is voetbal ook niet de eerste sport, in België wel."

"Ik geloof wel dat er nog een serieuze groeimarge in het Belgisch vrouwenvoetbal zit. Ooit zal dat het mannenvoetbal benaderen. Het brede publiek keert zich steeds meer af van het machogedrag, racisme en supportersgeweld. Het vrouwenvoetbal gaat meer aan sympathie winnen. Dat is gebleken op het voorbije EK. Daar heerste echt een heel familiale sfeer en kon je zonder enige vrees naar een goede voetbalmatch kon kijken", aldus Van Loock.