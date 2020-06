KBVB zet professionalisering vrouwenvoetbal verder met vernieuwde Super League Redactie

24 juni 2020

14u11

Bron: KBVB 2 Vrouwenvoetbal De KBVB heeft haar plannen voor de vernieuwde Women’s Super League bekendgemaakt. Voortaan zullen tien vrouwenvoetbalteams het tegen elkaar opnemen in een nieuw competitieformat, dat zijn er liefst vier meer dan vorig seizoen. “Dankzij deze nieuwe teams kunnen we het vrouwenvoetbal in België nieuw leven inblazen en de kwaliteit ervan verbeteren”, zegt Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB.

In augustus 2019 presenteerde de Belgische Voetbalbond het ‘The World at our Feet’-project, dat meer meisjes en vrouwen aan het voetballen wil krijgen. De KBVB kondigde toen aan dat een vernieuwing van de hoogste divisie van het Belgische vrouwenkampioenschap een van de belangrijkste pijlers van dat plan is. Die nieuwe start komt er nu vanaf het seizoen 2020-2021. Vanaf dan nemen tien vrouwenvoetbalploegen deel aan de Women’s Super League in plaats van zes en zullen er ook play-offs gespeeld worden.

De zes teams die vorig jaar op het hoogste niveau uitkwamen - RSC Anderlecht, Club YLA, KAA Gent, KRC Genk, OH Leuven, Standard Luik -, krijgen concurrentie van SC Eendracht Aalst en FC Fémina White Star Woluwe, die respectievelijk eerste en tweede eindigden in de rangschikking 2019-2020 van 1ste nationale. Daarnaast treden ook SV Zulte Waregem en Sporting du Pays de Charleroi, na een licentieaanvraag zoals voorzien voor alle Pro League clubs, toe tot de hoogste afdeling. De uitbreiding betekent meteen ook een grotere geografische spreiding van de vrouwenteams op het hoogste niveau.

Gloednieuw logo

Daarnaast krijgt de Women’s Super League een nieuwe visuele identiteit en een nieuw logo. Het logo is jeugdig, vrouwelijk en modern en is ontworpen volgens dezelfde filosofie als de vernieuwde logo’s van de KBVB, de Rode Duivels, de Red Flames en supportersorganisatie 1895. In de loop van de maand augustus zal het vrouwenkampioenschap ook zijn eigen sociale media op Facebook, Twitter en Instagram krijgen om de fans interactieve content aan te bieden.

Een commerciële en sportieve evolutie

De uitbouw van de Women’s Super League is daarmee nog niet aan zijn eindpunt toe. De KBVB is op dit ogenblik nog op zoek naar een partner die zijn naam wil verbinden aan de vrouwencompetitie om het merk Women’s Super League te versterken en om bijkomende inkomsten te genereren. Die zullen voortvloeien naar de Belgische vrouwenclubs, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en verder kunnen professionaliseren. De KBVB zal elke club hetzelfde bedrag schenken om te investeren in de coaching en de omkadering van de speelsters.

Vier doelstellingen

Een sterkere competitie uitbouwen, ervoor zorgen dat onze clubs op internationaal niveau de concurrentie aan kunnen gaan, een inspiratie zijn voor beginnende en jonge voetbalsters en meer mogelijkheden bieden aan jonge talenten om zich dicht bij huis op hoog niveau verder te ontwikkelen. Dat zijn de vier doelstellingen van de vernieuwe Super League. Op dit ogenblik spelen reeds drie op de vier Red Flames bij een team dat uitkomt in de Belgische Super League in het seizoen 2020-2021.

