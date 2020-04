KBVB zet bondsprocureur Kris Wagner aan de deur: “Positie na posts op Facebook niet langer houdbaar” GVS

01 april 2020

15u23 50 Belgisch voetbal De Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) heeft bondsprocureur Kris Wagner aan de deur gezet. “De positie van Wagner stond al langer onder druk, maar was door diens publieke Facebook-posts niet langer houdbaar”, klinkt het in een persbericht. Wagner richtte samen met Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen coronaresist.be op om mensen in nood te helpen. De KBVB stelde zich vragen bij zijn onafhankelijkheid.



“Een bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren”, vertelt de Koninklijke Belgische Voetbalbond in een persbericht. “De KBVB is van oordeel dat de bondsprocureur met zijn recente Facebook-posts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert. Aangezien er reeds herhaaldelijk was aangedrongen op een serene en discrete invulling van de rol, was de beslissing om het mandaat onmiddellijk te beëindigen onafwendbaar. De beslissing van de Raad van Bestuur van de KBVB wordt eveneens onderschreven door de Pro League.”

Walter Damen

Wagner richtte samen met collega-strafpleiter Walter Damen de website coronaresist.be op, een samenwerking die hij graag en veelvuldig postte op Facebook. Maar Damen is ook ondervoorzitter van Beerschot, waardoor de KBVB zich luidop vragen begon te stellen over de onafhankelijkheid van Wagner. De voetbalbond riep haar bondsprocureur op het matje, distantieerde zich van de samenwerking en ging de zaak intern bekijken. Wagner zag er geen probleem in. “Er is een wederzijds respect gegroeid, maar met een absolute onafhankelijkheid. Hij (Damen, red.) zal naar mij toe geen duimbreed toegeven. Uiteraard zullen er wel weer mensen zijn die dit allemaal verdacht vinden, maar dat is hun probleem. Dit is een vrijblijvend, sympathiek initiatief”, vertelde hij aan Sport/Voetbalmagazine. De KBVB ziet het dus anders en zet de bondsprocureur nu aan de deur.

Malinovskyi

Het grote publiek kent Wagner vooral om de hetze rond voormalige Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi. De bondsprocureur stelde vol overtuiging en passioneel een schorsing van liefst zeven speeldagen voor. En dat voor een fout die vele analisten, trainers en voetballers als “onbestaande” bestempelden. Ook de kronkels in het hoofd van Wagner tijdens zijn betoog, waren volgens velen du jamais vu. Uiteindelijk sprak de Geschillencommissie Malinovskyi gewoon vrij.

Startkabels

Wagner riep afgelopen weken via video’s op Facebook ook op om aan thuisfitness te doen. Zo zien we Wagner push-ups doen, over een stoel springen of met de nodige creativiteit touwtjespringen met startkabels. Wagner vindt dat iedereen in deze tijden toch lichamelijk actief moet blijven. “Wie nu niet naar de fitnessclub kan gaan, moet zich niet laten ontmoedigen. Zelfs als je geen fitnessmateriaal thuis hebt, kan je perfect wat oefeningen blijven doen. We moeten nu niet hele dag op sofa liggen.”



De KBVB zal van de stop in onze competitie gebruik maken “om het één en ander nader af te stemmen en een zoektocht op te starten naar een nieuwe Bondsprocureur”, klink het. “In tussentijd blijven alle substituten aan de slag en wordt de goede werking van het Bondsparket op deze manier gegarandeerd.”

