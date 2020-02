KBVB roept hulp in van Disney om meisjes aan het voetballen te krijgen Redactie

13 februari 2020

10u00 0 Belgisch voetbal In hun strijd om tegen 2024 het aantal voetballende meisjes te verdubbelen tot 80.000, gaat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) samen met de UEFA een samenwerking aan met Disney. Met het project Playmakers moeten meisjes van vijf tot acht jaar aan de hand van verhaal, spel en een pak verbeelding dol worden op het spelletje. “Wij zijn als federatie bijzonder trots en tevreden dat we één van de eerste zeven landen zijn die aan dit uniek pilootproject mogen deelnemen”, klinkt het bij Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB.

Samen met zeven andere landen schakelt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in samenwerking met de Europese voetbalbond (UEFA) mediagigant Disney in om meer meisjes te laten voetballen. Nu zijn er 40.000 voetballende meisjes in ons land, tegen 2024 moet dat aantal - zo ook in heel Europa - verdubbeld worden.

Het project Playmakers is ontwikkeld voor meisjes van vijf tot acht jaar die nog niet voetballen. Het doel is om een omgeving te creëren waarin de meisjes aan de hand van beweging, spel en heel wat verbeelding feeling krijgen met en dol worden op voetbal. De meisjes nemen de rol van de hoofdrolspelers over en spelen allerhande scènes na - het eerste project wordt er eentje met de film Incredibles 2. Ze leren niet alleen al spelenderwijze het spelletje ontdekken, maar maken ook vrienden en schaven hun sociale vaardigheden bij. “De meisjes worden gezond en sterk, maken vriendinnen, krijgen zelfvertrouwen en leren nieuwe vaardigheden voor het voetbal maar ook het dagelijkse leven”, klinkt het. Broodnodig, want uit de globale statistieken van de Universiteit van Leeds Beckett blijkt dat 84 procent van de meisjes onder de 17 jaar niet voldoet aan de minimale activiteitenrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bovendien hebben jongens van 15-24 jaar twee keer zoveel kans om aan sport te doen als meisjes van dezelfde leeftijd.

“Het is de plicht van de UEFA als hoogste bestuursorgaan van het Europese voetbal om meisjes in staat te stellen te voetballen”, zegt UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin. “Dankzij Playmakers stellen we het voetbal open voor een publiek dat nog niet vertrouwd is met onze sport. Disney is een ongeëvenaard merk voor storytelling en samen hebben we een programma ontworpen voor deze meisjes dat zowel inspirerend als uitdagend is.”

Ook Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal in België, ziet de samenwerking als een belangrijk project: “Wij zijn als federatie bijzonder trots en tevreden dat we één van de eerste zeven landen zijn die aan dit uniek pilootproject mogen deelnemen. Dit project sluit ook volledig aan bij ons strategisch plan ‘The World at our Feet’ dat we in augustus 2019 hebben gelanceerd. ‘Groeien aan de basis’ is één van onze keypunten en met dit project hopen we om veel nieuwe meisjes kennis te laten maken met onze mooie sport. Dat project zich richt tot de allerjongsten is heel goed. Het is een doelgroep waar we veel potentieel in zien. Onze coaches zijn vastbesloten om het programma over te nemen en we kijken uit naar de lancering van de verschillende sessies in het hele land begin 2020.”

“Mochten wij destijds in onze kindertijd ook door dergelijk project ondersteund zijn, hadden we al veel vroeger met en tegen meisjesploegen kunnen spelen en stonden we allicht ook in onze ontwikkeling al een pak verder”, stelt Red Flame Tine De Caigny. “Iedereen keek naar Disney als kind. Ik ook. Ik weet zeker dat dit prachtige project veel jonge meisjes zal aanmoedigen om te voetballen. Ik ben blij dat de grootste speler in zijn sector onze sport op zo’n originele manier ondersteunt”, vult haar landgenote en collega bij de Red Flames Charlotte Tison aan.

Wie geïnteresseerd is, kan naar www.uefa.com/playmakers surfen.