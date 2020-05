KBVB keurt steun van 1,25 miljoen euro aan Pro League goed Redactie

28 mei 2020

20u24 2 KBVB De raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft donderdag het licht op groen gezet voor een bijdrage van 1,25 miljoen euro aan het solidariteitsfonds van de Pro League. Dat fonds werd opgericht om de financiële impact van de coronacrisis te verzachten.

De Belgische voetbalbond kwam eerder al met 2,2 miljoen euro steun over de brug voor de amateurclubs (via kwijtschelding van bondsbijdragen), en gaat nu ook in op de wens om het solidariteitsfonds van de profclubs te spijzen. De KBVB hevelt 1,25 miljoen euro uit toekomstige winsten van de Rode Duivels op het EK in 2021 naar de Pro League. “De concrete modaliteiten hiervan dienen nog te worden bepaald”, klinkt het in een communiqué.

De profclubs zullen de 1,25 miljoen euro aanwenden om de financiële impact door de coronacrisis te verzachten. Daarnaast krijgen ploegen die naast een Europees ticket grepen een tegemoetkoming. Behalve de KBVB dragen ook de Belgische ploegen in UEFA-competities volgend seizoen bij aan het solidariteitsfonds.

Ook duidde de Raad van Bestuur een werkgroep aan die zich moet buigen over het dossier rond Moeskroen. Die werkgroep zal nu de procedure van het BAS evalueren.

Lees ook: Wordt het BAS gedumpt? Creatieve oplossing met beloofde 1,25 miljoen steun aan profclubs via EK-inkomsten van volgend jaar? En wat met dubbele functie Bayat?