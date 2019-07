KBVB en Pro League tekenen officieel verzet aan tegen uitspraak die reeksindeling 1A en 1B verbiedt voor definitief BAS-vonnis Redactie

15 juli 2019

18u53

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League hebben via een dagvaarding officieel derdenverzet ingesteld tegen de beschikking van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die beschikking kwam er na een eenzijdig verzoekschrift van Beerschot en verbiedt de samenstelling van de reeksen 1A en 1B zolang er geen finale uitspraak is van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in het matchfixingdossier.

Het BAS besliste vorige week dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet kunnen degraderen, omdat de bondsactie in het kader van mogelijke matchfixing op het einde van seizoen 2017-2018 te laat is ingesteld. Het arbitragecollege sprak zich nog niet uit over de grond van de zaak, maar liet in een gedeeltelijk vonnis al wel weten dat de degradatie onmogelijk opgelegd kan worden. Andere straffen zijn wel nog mogelijk.

Maar Beerschot diende donderdag bij hoogdringendheid een eenzijdig verzoekschrift in tegen die tussentijdse beslissing van het BAS. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg gaf de Ratten ook gelijk. De voetbalbond en Pro League moeten wachten tot het BAS zijn finale oordeel heeft geveld. Pas na die einduitspraak kan bepaald worden of Beerschot in 1A of 1B moet uitkomen en hoe de reeksen er zullen uitzien.

Clubadvocaat Thomas Gillis en ondervoorzitter Walter Damen, beiden gerenommeerde strafpleiters, baseerden zich voor hun eenzijdig verzoekschrift op artikel B2008.213 uit het bondsreglement. Dat stipuleert dat “de degradatie in elk geval effectief moet plaatsvinden. Indien de competitievervalsing bewezen wordt geacht doch de degradatie niet mogelijk is moet, in plaats van degradatie, beslist worden dat de club gedurende een seizoen inactief moet blijven met haar eerste ploeg”. Beerschot concludeert daaruit recht te hebben op een plaats in 1A.

Maar de KBVB en de Pro League laten in hun dagvaarding weten dat de Antwerpse club B2008.213 verkeerd interpreteert. Als KV Mechelen gestraft wordt met een periode van inactiviteit, komt er geen plek vrij, maar verliest Malinwa al zijn wedstrijden met de forfaitscore, aldus de KBVB. Daarnaast stelt de KBVB dat het artikel vooral van toepassing is op vierdeprovincialers, die niet lager kunnen zakken en waarvoor de degradatie niet mogelijk is zoals gestipuleerd in B2008.213. Een uitleg die bij Beerschot de wenkbrauwen doet fronsen.

Door de juridische demarche van Beerschot dreigt de competitie later van start te moeten gaan. Dat willen de KBVB en de Pro League vermijden, omdat het een financieel en logistiek debacle zou opleveren. Om de beschikking van de Brusselse rechter te vernietigen, stelden beide voetbalinstanties ook derdenverzet in. Dat beroep werkt niet opschortend, waardoor de reeksen nog steeds niet definitief zijn. Wellicht deze week nog zullen de advocaten van de Pro League en de KBVB hun standpunten mogen verkondigen.

Het BAS heeft in principe tot eind augustus de tijd om te oordelen over het volledige dossier, maar de KBVB maande het arbitragecollege in een brief al aan om snel werk te maken van een finaal vonnis.