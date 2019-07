Kalendermanager: “Ik begrijp dat dit voor Lokeren en Beerschot vervelend is” GVS

01 juli 2019

Geen KV Mechelen in de vandaag opgestelde 1B-kalender, wél Beerschot en Lokeren. Door het voetbalschandaal werd een kalender opgesteld zonder precies te weten welke clubs uiteindelijk in 1A en 1B zullen aantreden, dus keken ze naar het sportieve luik . “De kalender werd opgesteld op basis van de actuele sportieve situatie”, verklaart kalendermanager Nils Van Brantegem. “Gelet op de zaak die momenteel hangende is, spelen Lokeren en Beerschot momenteel in 1B. Ik kan begrijpen dat dit vervelend is voor hen, maar de wedstrijden zijn binnen een maand, dus wij wilden absoluut een kalender naar buiten brengen.”