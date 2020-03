K11 wil collectieve werkloosheid, topclubs niet. Standard stelt spelers intussen voor voldongen feiten TTV/NVK/FDZ/MVS

25 maart 2020

06u41 0 Belgisch voetbal Belangrijk agendapunt vandaag op de Pro League-vergadering: het al dan niet invoeren van collectieve technische werkloosheid. Populair bij de meerderheid van de K11, maar quasi onbespreekbaar voor de G5 en Antwerp. Standard stelde zijn spelers intussen voor voldongen feiten - een ‘gelimiteerd salaris’.

Onze Belgische clubs genieten nauwelijks inkomsten, terwijl de loonmassa torenhoog is. En dus staan tal van clubs op het punt om terug te vallen op de sociale zekerheid en hun personeelsbestand - inclusief de trainersstaf en spelersgroep - tijdelijk werkloos te maken. Technische werkloosheid houdt in dat werknemers 70 procent van hun gemiddeld loon overhouden, dat evenwel begrensd is op 2.754,76 euro. Het merendeel van de K11-clubs hoopt vandaag bij de Pro League een collectieve technische werkloosheid af te dwingen. Zij willen hun kostenplaatje op die manier maximaal terugdringen.

De topclubs zijn alvast tégen het voorstel van de K11. Zo betalen Club Brugge en Antwerp iedereen tot nader order gewoon door, weliswaar in de veronderstelling dat de huidige situatie ook niet tot na de zomer zal aanslepen. Ook AA Gent vindt dit absoluut niet kunnen. Anderlecht liet de spelers dan weer net als andere diverse Europese (top)ploegen een stuk salaris inleveren, terwijl de normale werknemers wel op technische werkloosheid werden gesteld.

Voldongen feit

In Luik hebben ze het slim aangepakt. Zij hebben de spelers voor een voldongen feit gesteld. Standard zal als alternatief voor technische werkloosheid een gelimiteerd bedrag - het equivalent van een uitkering - uitbetalen zonder tussenkomst van de staat, want volgens het bestuur is deze situatie “overmacht”. De spelers zijn dus niet technisch werkloos en moeten individueel blijven trainen. Een maatregel die zeker niet door alle spelers gedragen wordt. Zij voelen zich gedwongen door het bestuur en betreuren dat het zonder grondig overleg gebeurd is.

Waar de K11 zichtbaar weinig rekening mee houdt, is dat technische werkloosheid impliceert dat de werkgever niet meer over de middelen beschikt om de werknemer te controleren. Zo kunnen clubs hun werkloze spelers geen boetes opleggen wanneer zij niet hun opgelegde individuele schema volgen. En nog: spelers die in juni einde contract zijn, kunnen vanaf dat moment gaan en staan waar ze willen. Zo kan speler X één dag later om de tafel gaan met een andere club, zonder dat zijn huidige werkgever daar iets over te zeggen heeft. Vraag is hoe de spelers zullen reageren op tijdelijke werkloosheid.

