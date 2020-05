Exclusief voor abonnees Juve-middenvelder die met Cristiano traint, “puur goud” bij Anderlecht en een van de grootste talenten op de linksachter: dit zijn de beste Belgische jeugdspelers van 2002 Axel Brisart Thomas Lissens Maxim Goethals en Cédric Pollenus

05 mei 2020

10u00 2 Belgisch voetbal Wat goed is, komt snel. En door de coronacrisis nog net iets sneller? Om de financiële klappen van de pandemie te verwerken, is de kans reëel dat profclubs meer zullen (moeten) Wat goed is, komt snel. En door de coronacrisis nog net iets sneller? Om de financiële klappen van de pandemie te verwerken, is de kans reëel dat profclubs meer zullen (moeten) inzetten op de jeugd . Hoogtijd dus om de toptalenten uit het Belgische voetbal aan u voor te stellen. Met vandaag in aflevering 2 van ‘The Next Gen’, de tien meest beloftevolle spelers van generatie 2002.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Jérémy Doku - Flankaanvaller - 17 jaar - Anderlecht

Goudhaantje van Anderlecht dat eigenlijk niet meer voorgesteld hoeft te worden. Kreeg door de ‘In Youth We Trust’-mentaliteit van paars-wit dit seizoen volledig zijn kans. Vaak titularis, steeds dreigend vanop zijn flank. Snelle kerel met een uitstekende techniek. Alleen... Wat met zijn efficiëntie? Vier goals en drie assists in 24 matchen bij een - het moet gezegd - zwalpend Anderlecht. Kwam er tijdens laatste weken van het seizoen wel door en speelde zich in de kijker. Zo wekte hij volgens het doorgaans betrouwbare Gazetta dello Sport interesse van AC Milan. Verlengde in februari zijn contract tot 2022 - een goede zet van paars-wit.

Fred Rutten, vorig jaar kort trainer bij Anderlecht, omschrijft Doku als “puur goud voor de club”. Toen Marc Coucke RSCA kocht, stond ‘Doku houden’ op zijn prioriteitenlijst. Het leek onmogelijk: Liverpool had al met Doku onderhandeld, een voorrecht dat de Engelsen bij de huur van Markovic naar Anderlecht in de kleine lettertjes hadden laten opnemen. Het kwam uiteindelijk niet tot een overgang, mede door de inspanningen van Coucke. Hij is ervan overtuigd dat Doku op termijn meer dan 25 miljoen euro kan opbrengen, wat een recordbedrag voor Anderlecht zou zijn. Time will tell.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen