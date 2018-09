Juridisch steekspel na knokpartij: Sven Mary verdedigt Vanderbiest, Union-assistent dient strafklacht in Niels Vleminckx en Frank Dekeyser

11 september 2018

08u19 0 Belgisch Voetbal De knokpartij in de spelerstunnel van het Dudenpark krijgt nog een dikke staart. Union-assistent Abder Ramdane dient een strafklacht in tegen zijn collega-T2 Fred Vanderbiest (KV Mechelen). Die is enkele dagen arbeidsongeschikt en neemt topadvocaat Sven Mary in de arm. Vanderbiest overweegt op zijn beurt gerechtelijke stappen tegen Ramdane voor slagen en verwondingen.

Ter opfrissing nog eens de feiten: De wedstrijd in 1B tussen Union en KV Mechelen ontspoorde zondag helemaal. Tijdens de rust stormde Alex Hayes, de sportief directeur van Union die ook op het wedstrijdblad stond, naar het scheidsrechterlijke kwartet om hen duidelijk te maken dat hun beslissingen hem niet aanstonden. In de slotfase van de wedstrijd kregen spelers Serge Tabekou en Lukas Bijker na een akkefietje rood. In het tumult dat daarna ontstond, kregen assistenten Fred Vanderbiest en Abderrahmane Ramdane het met elkaar aan de stok. Daar zit de echte angel van het incident: de T2 van Union zegt dat zijn collega Vanderbiest hem racistisch heeft bejegend, waarna hij hem een vuistslag gaf.

HLN