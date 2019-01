Zwoegen tot diep in blessuretijd: bedenkelijke penalty en ingeving van Preud'homme trekken Rouches over streep tegen stug KV Kortrijk Frank Dekeyser en Glenn Van Snick

19 januari 2019

19u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard STA STA 2 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Zwoegen tot diep in blessuretijd. Een ingeving van Preud’homme bezorgde Standard de zege tegen een stug KV Kortrijk. 2-1.

Het is weer die tijd van het jaar. Mutsen, sjaals en handschoenen uit de kast, de vriestemperaturen zijn daar. Een aanpassing voor de ploegen die de zon opzochten tijdens de winterstage.

Ook de VAR moest even uit zijn winterslaap ontwaken – het systeem werkte een tijdje niet op Sclessin. Standard begon voortvarend aan de wedstrijd. Stevig tempo, hoog druk zetten. Na vier minuten bracht Bruzzese knap redding op een schot van Laifis, Emond trapte onbesuisd over na een uitstekende aanval over Mpoku en Carcela. Het was de verdienste van Kortrijk dat ze overeind bleven dat eerste kwartier. Best een aardige ploeg, trouwens. Achteraan met Kumordzi en Kagelmacher, in het midden Van der Bruggen en De Sart, voorin lopen jongens als Mboyo en Chevalier. Stilaan groeiden de bezoekers in de wedstrijd. Zonder kansen bij mekaar te voetballen – Fai kopte de grootste voor Standard op Van der Bruggen, Emond trapte over de bal.

Maar efficiëntie is ook een kwaliteit. Tien minuten voor de rust mocht Van der Bruggen vrij oprukken van Bastien en Carcela. Hij stak diep tot bij Chevalier en die werkte koeltjes af. Zijn derde doelpunt van het seizoen. Een opdoffer voor de Rouches, het was de eerste échte kans voor de bezoekers. Bij Standard moesten ze even bekomen – een doelpunt van Mpoku werd nog afgekeurd voor buitenspel.

Bedenkelijke penalty

Dat was in het begin van de tweede helft niet anders. De thuisploeg bleef zoeken. Naar combinaties, naar kansen, naar zichzelf. En de Rouches mochten blij zijn dat Kortrijk geen tweede keer scoorde. Ochoa redde op een schot van Chevalier, Mboyo kopte nipt naast. Centimeters. Het zag er niet goed uit voor Standard. Tot vijfentwintig minuten voor tijd. Mboyo raakte een voorzet onvrijwillig – zo leek het – met de hand. Scheidsrechter Lambrechts werd naar het schermpje geroepen door de VAR en gaf toch een strafschop. Tot woede van heel Kortrijk. Emond zette zich achter de bal en miste niet.

Het bleef zwoegen voor Standard. Het aanvalsspel te steriel, de kansen werden gemist. Luyindama kopte over, Bruzzese redde knap op een knal van Vanheusden. Goed werk van de doelman. En dan was minuut 85. Preud’homme bracht Kosanovic en zette Luyindama in de spits – Sa en Oulare zijn geblesseerd. Een ingeving die voor de overwinning zorgde. In blessuretijd zette Lestienne voor, Luyindama tikte vanop de doellijn binnen. Preud’homme door het dolle heen, zoals heel Sclessin. Moeilijk gaat ook, jammer voor Kortrijk – leuke ploeg.