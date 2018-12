Zwak Anderlecht in eerste match zonder Vanhaezebrouck pijnlijk onderuit tegen Moeskroen: paars-wit blijft achter met één op vijftien VDVJ/XC

22 december 2018

19u50 13 Excel Moeskroen MOU MOU 3 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Waar eindigt de vrije val van Anderlecht? Na een 3-1 nederlaag in Moeskroen kan paars-wit morgen zowaar uit de top zes vallen. Ongezien.

Het leven zoals het is: trainer zijn van Anderlecht. Net voor de aftrap stond hij nog enthousiast naar het bezoekersvak te zwaaien, Karim Belhocine. Een kwartier later zou de interim-coach al radeloos voor zijn dug-out staan.

Of je nu Karim, Hein of José langs de lijn hebt staan, met dít Anderlecht strijden om de knikkers lijkt onbegonnen werk. Na zeven minuten liet Saelemaekers - een schim van de revelatie van vorig seizoen - zich al te makkelijk uitschakelen door de vinnige Benson. Vervolgens verloor Bornauw Leye uit het oog aan de eerste paal. Dodelijk bij zo’n ervaren spits: 1-0.

Een reactie bleef uit. ‘t Was simpelweg van niet beter kúnnen. Tegen godbetert Moeskroen... Arm Anderlecht. Op het kwartier zorgde Bakic met een geweldig afstandsschot in de linkerbovenhoek al voor de 2-0. Drie minuten later knalde de Montenegrijn net naast. Paars-wit? Dat moest het stellen met een kopbal van Bakkali, prima gered door Butez. ‘Shame on You’, schetterde uit het bezoekersvak. Daar zorgden ze - bij gebrek aan op het veld - zelf voor passie en strijd door met elkaar in de clinch te gaan.

Een kwartier voor tijd zorgde Dimata nog even voor hoop, door een vrijschop van Bakkali binnen te knikken. Leye veegde die geen vijf minuten weg met een fantastische duikkopbal op voorzet van uitblinker Benson (3-1).

Een nieuw dieptepunt voor het fiere Anderlecht. Zeker in het klassement: bij winst van Standard en Charleroi valt de recordkampioen op speeldag 20 mogelijk buiten de top zes. Je moet al gek zijn om als trainer aan deze uitdaging te willen beginnen.