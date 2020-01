Zuur voor Malinwa: Standard krijgt onterechte corner en profiteert met goal GVS

17 januari 2020

23u07 0

Ongeloof bij KV Mechelen net voor minuut 70. Scheidsrechter Wesley Alen wees naar de cornervlag, terwijl Standard-spits Obbi Oulare en niet Malinwa-verdediger Arjan Swinkels de bal als laatste raakte. De lijnrechter had dat ook niet in de smiezen, terwijl de VAR niet mag tussenkomen in zulke fases. Achteraf gebleken een belangrijke fase, want op de onterechte hoekschop scoorden de bezoekers. De corner werd afgeslagen, Carcela zwiepte weer voor en de bal ging tegen de touwen.