Zulte Waregem wint met 3-1 en pakt zes op zes, Charleroi verliest voor het eerst OPI/MMP

19 augustus 2019

21u50 4 Zulte Waregem ZWA ZWA 3 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Zulte Waregem is in vorm. Na de verrassende overwinning tegen RC Genk kon Essevee nu ook voor het eerst winnen voor eigen publiek. De West-Vlamingen versloegen Sporting Charleroi met 3-1, maar het was bibberen tot het eind.

Zowel Francky Dury als Karim Belhocine voerden één wijziging door in hun basiselftal. Bij Zulte Waregem werd de geblesseerde Cameron Humphreys vervangen door Ewoud Pletinckx, bij Charleroi startte Adama Niane in plaats van de vertrokken Chris Bédia.

Beide ploegen wonnen hun vorige competitiewedstrijd dankzij een uitstekende organisatie en compact spel. Op die manier werd de wedstrijd ook aangevat, met weinig kansen en slordig spel. Veel strijdlust, dat wel.

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam er na een kwartier spelen. Niane mikte echter over het doel van Sammy Bossut.

Tien minuten later toonde Zulte Waregem zich dan voor het eerst. Het aardige samenspel van Luka Zarandia en Saido Berahino werd door de Burundese aanvaller echter over gemikt.

Essevee werd wakker en drie minuten later werd Cyle Larin foutief onderuit gehaald in de box door Modou Diagne, na een knappe bal van Omar Govea. Strafschop oordeelde ref Boucaut, een terechte beslissing. De fauw knalde de bal vanop de stip voorbij Nicolas Penneteau. 1-0. En dat was meteen de ruststand.

Na de koffie voetbalde Essevee verder op dat elan. Al na enkele minuten stuurde Govea – weeral hij – Larin op het doel af van Charleroi. Hij legde onbaatzuchtig af voor zijn maatje Berahino, die zijn tweede doelpunt in evenveel matchen scoorde. Een mooie samenwerking van het nieuwe koningskoppel aan de Gaverbeek.

Charleroi drong wel nog aan, met een gelukje raakte Nurio de paal. Net na een uur voetballen miskeek Bossut zich op een afstandsschot van Ryota Morioka. Daarna ging Charleroi volop op zoek naar de overwinning. Nurio leverde wederom een verraderlijke voorzet, die Pletinckx ei zo na in eigen doel devieerde.

Zulte Waregem kon via De fauw nog de wedstrijd helemaal beslissen maar hij mikte naast. Toch scoorde Essevee nog hun derde doelpunt van de wedstrijd via Oberlin. Zes op zes voor Zulte Waregem, dat zo over Charleroi springt in de rangschikking. De Carolo’s verliezen hun eerste wedstrijd van het seizoen.