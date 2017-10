Zulte Waregem wint duel van zwalpende ploegen Jonas Van de Veire

22u14 0 BELGA Jupiler Pro League Zulte Waregem heeft het duel der zwalpende ploegen gewonnen. Het vierde dankzij goals van Olayinka en Leya Iseka voor het eerst in vijf wedstrijden. Een kleurloos KV Mechelen ging kansloos onderuit en wordt alleen laatste. Die nieuwe coach laat best niet te lang op zich wachten.

Zulte Waregem en KV Mechelen: samengeteld één schamel puntje uit de laatste vier wedstrijden. En dus allebei smachtend naar nog eens een driepunter. Bij Essevee rekende Francky Dury daarvoor op de snelheid van Aaron Leya Iseka voorin. Ook Marvin Baudry, Brian Hamalainen en Gertjan De Mets keerden opnieuw terug in de basis. Interim-coach Tom Caluwé koos voor Silvère Ganvoula in de spits. Maar veel zouden we de Congolese spits niet zien. Want vooral Zulte Waregem leek vastbesloten om een einde te maken aan de reeks van vier opeenvolgende nederlagen. Na amper twee minuten dreigde het voor het eerst. Heylen mocht helemaal vrijstaand zijn hoofd tegen een vrijschop zetten. Coosemans pareerde met een prima save en werd nadien geholpen door zijn verdediging wanneer Cobbaut de rebound van Baudry van de lijn veegde. Als waarschuwing kon het tellen. Enkele minuten later luidden de alarmbellen bij Malinwa opnieuw. Leya Iseka pakte uit met een krachtige kopstoot. Maar – alweer – Coosemans voorkwam een vroege goal met een zweefsprong.

Passie en Strijd

De storm ging nadien even liggen. Essevee nam het initiatief, maar kwam niet verder dan een afgeblokt schot van Leya Iseka dat Coosemans over tikte. Op het halfuur moest de doelman zich dan uiteindelijk toch gewonnen geven. Bij een messcherpe voorzet van Olayinka veroorzakte Walsh net genoeg onrust, waardoor de bal voorbij Coosemans in doel waaide (1-0). Niet meer dan terecht. Mechelen acteerde voor rust lusteloos. Was de slogan van de club niet 'Passie en Strijd'? De nieuwe coach heeft veel werk voor de boeg. Kort voor de pauze kwam het met de eerste goede aanval toch op gelijke hoogte. Op een cross van Matthys pakte Bandé uit met een spectaculaire omhaal. In een topdag had Bostyn die bal evenwel gepakt.

De gelijke score bij de rust zorgde voor benauwdheid erna. Geen van de twee ploegen die zich een nieuwe nederlaag kon permitteren. Leya Iseka kreeg een half kansje, maar miste zijn schot. Een tweede mogelijkheid op het uur liet de Anderlecht-huurling niet liggen. Walsh – een meerwaarde in dit Essevee – probeerde een omhaal op een voorzet van De Pauw. Met wat geluk belandde de half geslaagde poging voor Iseka, die binnenkopte. Een zucht van opluchting gleed van de tribunes van het Regenboogstadion.

In het goedgevulde uitvak van KV Mechelen heerste dan weer verslagenheid. Zij zagen op hun smartphones dat Oostende comfortabel leidde - een eenzame laatste plaats doemde op. En aangezien hun ploeg ook in het slot van de wedstrijd niks klaarmaakte, was die uiteindelijk onvermijdelijk. Rits trapte van ver net naast, Tomecak deed hetzelfde met een vrijschop op een kansrijke plaats. Mechelen draagt nu alleen de rode lantaarn. Dankzij de eerste zege in vijf matchen mag Zulte Waregem weer naar boven kijken.

