Zulte Waregem vindt aansluiting met top zes na twee goals in slotfase OPI

26 oktober 2019

21u51 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Een aantrekkelijke wedstrijd werd het niet tussen Zulte Waregem en KV Oostende. Weinig animo en doelgevaar, maar wel veel misverstanden en slordigheden. Essevee won gevleid met 2-0 en vindt zo aansluiting met de top zes.

Al voor de wedstrijd tegen KV Oostende stond Francky Dury voor een moeilijke opdracht. Er moest een oplossing gezocht worden voor het ontbreken van Saido Berahino. De Burundees was geschorst door zijn rode kaart tegen KV Kortrijk. Dury koos voor Omar Govea als zijn vervanger, ook Abdoulaye Sissako kwam in de ploeg voor Henrik Bjordal. Marvin Baudry zag zijn knappe invalbeurt in Kortrijk beloond worden met een eerste basisplaats, Ewoud Pletinckx werd het kind van de rekening. Bij KV Oostende voerde Kare Ingebrigtsen één wissel door. François Marquet vloog naar de reservenbank ten voordele van Brecht Capon.

Lang kon Baudry niet genieten van zijn rentree aan de Gaverbeek. Al na enkele minuten moest de Fransman het veld verlaten na een ongelukkig misverstand met Davy De fauw. Pletinckx nam zijn vertrouwde plaats naast Olivier Deschacht terug in.

Tijdens de eerste helft viel er erg weinig te beleven. Beide ploegen stapelden de slordigheden op en creëerden nauwelijks kansen. Slaapverwekkend bijna. Hjuslager zette Bossut aan het werk, aan de overkant besloot Seck dramatisch naast vanuit de box. Toen waren er bijna 25 minuten gespeeld...

Op het halfuur stuurde Vandendriessche ex-Esseveespits Idrissa Sylla op weg naar het Waregemse doel, maar Bossut was alert genoeg om zijn poging af te stoppen. Het was meteen het grootste gevaar van de eerste helft. Enkele minuten later kopte De fauw nog een vrije trap over van Mensah. Berahino werd duidelijk gemist bij een stroef voetballend Essevee.

Na de rust kwam Essevee uit de startblokken met meer aanvallende drang, maar Dutoit werd niet op de proef gesteld. Aan de andere kant probeerde Vandendriessche het van buiten de zestien, een poging waar Bossut geen moeite mee had. Na een uur voetballen besloot Dury een teleurstellende Zarandia te vervangen door Oberlin. Die was meer aanwezig dan zijn Georgische ploegmaat, maar er zat nog steeds geen lijn in het spel van Zulte Waregem. Essevee had het overwicht op KV Oostende, maar ontbrak kwaliteit om de wedstrijd open te breken. Simpele passes kwamen niet aan, de creatieve inspiratie was zoek. Govea deed de ontbrekende schakel Berahino allerminst vergeten.

Het openingsdoelpunt viel uiteindelijk tien minuten voor affluiten. Op een vrijschop gooide Mensah de bal in de box, waarna Seck de bal streelde met zijn hoofd: 1-0. Essevee werd eindelijk wakker. Vijf minuten later scoorde Bruno de 2-0. Grote opluchting bij Essevee, dat met deze overwinning vijf thuiswedstrijden op rij ongeslagen is. KV Oostende zit in vieze papieren na een 2 op 21.