Zulte Waregem veegt nul van de tabellen na eenvoudige zege tegen Waasland-Beveren

22 augustus 2020

18u06 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 4 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Zulte Waregem heeft zijn eerste punten van het nieuwe seizoen beet. Tegen Waasland-Beveren werd het 4-1. Bruno scoorde tweemaal.

Eén hoogtepunt in een zwakke eerste helft. Bruno kreeg van de Waaslandse verdediging zeeën van tijd en ruimte om Vossen aan te spelen. De spits trapte zijn eerste van het nieuwe seizoen staalhard tegen de touwen. Voorts veel slordigheden, al moest Koita aan de overzijde zijn schot wel kadreren.

Na rust lag de match snel in een beslissende plooi. Opare werd van zijn sokken gelopen, Bruno schoot de elfmeter feilloos binnen. Govea diepte de voorsprong uit, Bruno trapte in de slotseconden zijn tweede van de namiddag fraai binnen. Tussendoor zorgde Heymans voor de Waaslandse eerredder. Dankzij de eerste driepunter is Essevee verlost van de laatste plek.



