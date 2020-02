Zulte Waregem smeert Waasland-Beveren forfaitcijfers aan, nieuwkomer Vossen scoort meteen twee keer OPI

02 februari 2020

21u45 44 Zulte Waregem ZWA ZWA 5 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Zulte Waregem hoefde zelfs niet door te duwen om te winnen tegen Waasland-Beveren. Essevee hield de punten thuis met fraaie 5-0 cijfers. Debutant Jelle Vossen scoorde twee keer.

Voor de wedstrijd waren alle ogen gericht op Vossen. Een goaltjesdief, dat hadden ze wel nodig bij Essevee. Zeker omdat Larin de voorbije weken hopeloos uit vorm is, voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren stond het kanon van de Canadees reeds zes competitiematchen droog.

Dury probeerde het dan maar met Vossen én Larin, zij aan zij in de voorlinie. Een twee spitsen-systeem, dat gebeurt niet vaak onder Dury. Essevee moest dan ook zoeken om enige aanvallende automatismen te vinden. Gelukkig was de tegenstander van dienst een zwak Waasland-Beveren.

Essevee had het overwicht maar veel uitgespeelde kansen kwamen daar niet uit voort. De 1-0 kwam zelfs letterlijk uit de lucht gevallen nadat Jackers de bal wegwerkte in de voeten van Berahino. Enkele minuten later werd Sissako onderuit gehaald in de box door Schryvers. Strafschop. De fauw nam het geschenk graag in ontvangst.

Tot minuut 42 kwam Vossen amper in het hoofdstuk voor. Hardwerkend, dat wel. Maar de cohesie in het aanvallend compartiment is er nog niet. Logisch ook. Maar Vossen werd gehaald om te scoren, en dat deed hij. Een knappe voorzet van Bruno werd fraai afgewerkt door de nieuwe Essevee-aanvaller. Een echte spitsengoal. Wat kan je anders verwachten van Vossen.

Ook in de tweede helft hield de thuisploeg de match in handen, opnieuw zonder veel uitgespeelde kansen. Maar een spits als Vossen heeft niet veel nodig om te scoren. Op aangeven van Berahino lukte hij zijn tweede van de avond. Weeral in één tijd. Wat een droomdebuut voor Vossen. Bruno zette de 5-0 eindstand op het bord op strafschop.