Zulte Waregem sluipt top zes in na ‘hold-up’ in Waasland-Beveren MVS

02 november 2019

22u00 1 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Vierde nederlaag op rij voor Waasland-Beveren, dat het vertikt Cercle Brugge op meer afstand te zetten. Puntenwinst was nochtans verdiend geweest, want Zulte Waregem kwam bijzonder bleek voor de dag. Dan tóch winnen noemen we een hold-up. ‘Whatever’, dacht Francky Dury. Z’n team knoopt weer aan met de zege én sluipt de top zes in.

Bij de thuisploeg betaalden vier spelers het gelag voor de nederlaag tegen Standard. Dat Mercier na het mislukte 3-5-2-experiment weer voor z’n vertrouwde 4-2-3-1 koos, zat er uiteraard ook voor iets tussen. Moren, Tshibola, Verreth en Vukcevic verdwenen uit het team, die laatste zelfs uit de kern. In hun plaats: Foulon, Jubitana, Dierckx en Koita. Francky Dury had geen plaatsje in z’n basiself voor Govea en Oberlin, wel voor Bjørdal en Zarandia.

Leuke eerste helft, met Waasland-Beveren dat de wedstrijd in handen nam het eerste halfuur. ’t Verzamelde zelfs een paar kansjes, maar scoren: tja… ’t Is niet de specialiteit van de Freethielboys. Pech voor de Waaslanders: het boek ’Efficiëntie voor dummies’ is maanden geleden ontleend uit de Beverse bibliotheek, maar nooit teruggebracht. Misschien is Henrik Bjørdal de snoodaard? De Noorse spits had aan een kans genoeg om te scoren. Van een koude douche gesproken. Ei zo na zette de thuisploeg het voor de rust nog recht, maar de paal redde Essevee.

Zoefffff

‘Adje voor de sfeer’ klonk tijdens de rust uit de speakers. ’t Was nodig want de thuisfans zaten behoorlijk in zak en as na die late 0-1. Dat verbeterde er niet op toen na rust zowel Dierckx (2x), Sula en Emmers wenkende kansen verprutsten. Het Wase schoentje knelt al langer op dezelfde plaats. Aan de overkant botste Larin op een attente Jackers. Toch was het Waasland-Beveren dat loon naar werken kreeg. Een fenomenale streep van Koita -dat was niet eens een kans- verdween vanop zo’n 25 meter in het dak van het doel. Zoefffff. Een schicht was het.

Puntje voor Waasland-Beveren? Toch niet. In minuut 93 een laatste kans voor Zulte Waregem en via De fauw en Larin verdween de bal in doel. Mokerslag voor Mercier en co, de zucht van opluchting bij de bezoekers was hoorbaar tot in het eigen stadion. Ze mogen dan wel in de top zes staan, met zo’n voetbal haal je play-offs 1 niet hoor, Francky.