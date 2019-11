Zulte Waregem nestelt zich wat steviger in top zes na winst tegen Eupen OPI

30 november 2019

21u53 4 Zulte Waregem ZWA ZWA 1 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Het beloofde voor Zulte Waregem een lastige wedstrijd te worden tegen Eupen. Een gesloten match werd voorspeld, en dat werd het ook. Essevee hield alles goed onder controle en won van de Panda’s met 1-0. Daarmee pakt het drie belangrijke punten in de strijd voor play-off 1.

Francky Dury wijzigde niets aan zijn basiselftal na de glansprestatie vorige week tegen KV Mechelen. Ook zijn collega Benat San Jose liet dezelfde elf opdraven aan de Gaverbeek. Essevee kon bij een overwinning de top zes binnensluipen, en het nam meteen de wedstrijd in handen. De West-Vlamingen hadden het balbezit, maar veel werd daar niet mee gedaan. Het was zelfs Eupen dat voor het eerst dreigde. Na 6 minuten werd Bautista voor doel gestuurd door Ebrahimi, de spits omspeelde Bossut maar besloot naast. Aan de Gaverbeek bleef het tempo laag omdat Eupen diep terugzakte. Na veel breien kon Marcq dan toch Bjordal voor doel loodsen, maar de Noor besloot in één tijd naast.

Na 22 minuten spelen was het dan toch raak voor Essevee. Bruno krulde de bal van buiten de zestien enig mooi in de verste hoek van het doel. Doelman De Wolf had geen verhaal tegen het knappe doelpunt van Bruno, zijn zesde treffer al dit seizoen. Het was een doelpunt dat broodnodig was, want de Panda’s hielden de boel goed gesloten. De halve kansen voor Bautista, Larin en Bjordal leverden niets op.

Net voor de rust moest Deschacht nog het veld verlaten. Na contact met Bolingi greep de sterkhouder naar zijn schouder, maar veel leek er niet aan de hand. Deschacht moest toch van het veld worden gedragen met een draagberrie en Baudry nam zijn plaats in. Diezelfde Baudry ging enkele minuten later zélf naar de vlakte na een duel met Bautista, maar kon wel nog verder. Maar na de rust verscheen Baudry dan niet meer op het veld, Bürki nam zijn plaats in.

De tweede helft had ook weinig om het lijf. Zulte Waregem zocht wel de verlossende gelijkmaker, maar het bleef bij ongevaarlijke pogingen. Seck probeerde vanop afstand en ook de bedrijvige Larin kon de 2-0 niet scoren.

Tussendoor moest Pletinckx wel nog ingrijpen bij een gevaarlijke situatie van Milicevic. Een kwartier voor tijd kwam Eupen nogmaals dreigen. Invaller Embalo zette Mensah, Seck én Bürki in de wind en speelde af aan Bautista. Maar andermaal kon de Spanjaard Bossut niet aan het werk zetten.

Vijf minuten later zette Larin een tegenaanval op gang, waarbij de bal nog passeerde langs Bjordal en Govea. De Canadian Killer kon de bal niet voorbij De Wolf werken. En ook Bruno verzuimde meermaals zijn tweede doelpunt van de avond te maken.

Essevee deed wat het moest doen, en pakt drie belangrijke punten tegen een stug Eupen.

Meer over Eupen

sport

sportdiscipline

voetbal

Essevee

Bautista

sportevenement

Larin