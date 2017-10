Zulte Waregem met 1-3 onderuit tegen Lokeren, De Sutter schiet twee keer raak Egon Van Nijverseel

22u08 0 BELGA Jupiler Pro League Zulte Waregem moest op eigen veld het onderspit delven tegen Lokeren. Waregem was de betere ploeg maar verloor toch met 1-3, na onder meer twee doelpunten van Tom De Sutter. Zulte Waregem staat nu vierde in het klassement, Lokeren klimt naar de negende plaats.

Beide ploegen kwamen gretig uit de kleedkamer en hadden er duidelijk zin in. Zulte Waregem creëerde de meeste kansen, maar het was Lokeren dat al in de achtste minuut op voorsprong kwam na een doelpunt van Tom De Sutter. Zulte bleef druk zetten en kwam met kansen voor Iseka en De Pauw dicht bij de gelijkmaker. Met een rechtsreekse vrije trap verraste Kaya Lokeren doelman Verhulst bijna, maar de 1-1 bleef uit. Zulte Waregem bleef het doel van Verhulst bestoken, zonder succes.

Meteen na de rust was het opnieuw raak voor lokeren. Na een flipperkast-situatie voor doel was het opnieuw De Sutter die het doel trof. Zulte stapelde de kansen op, maar de aansluitingstreffer viel niet. Dury besliste om Saponjic in te brengen en dit draaide heel goed uit. Zijn eerste baltoets was meteen een assist voor Olayinka, die de 1-2 binnentrapte. Zulte Waregem bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar kwam nooit echt meer gevaarlijk dichtbij. Uiteindelijk was het Steve De Ridder die Waregem de doodsteek gaf. In de 84ste minuut zette hij de 1-3 eindstand op het bord.