Zulte Waregem maakt werk van project 'Essevee 2.0': twee nieuwe assistenten voor Francky Dury AV

13 maart 2020

16u20 0 Jupiler Pro League Zulte Waregem schudt voor volgend seizoen zijn technische staf door elkaar. Hoofdtrainer Francky Dury zal in het nieuwe sportieve organigram de hulp krijgen van twee nieuwe assistenten met ervaring op het hoogste niveau. Dat heeft Essevee laten weten in een persbericht. De herorganisatie kadert in een heus toekomstplan van de club.

Zulte Waregem leek dit seizoen lang aanspraak te maken op een plek in play-off 1 en stond ook in de halve finale van de Croky Cup. Waar voor Nieuwjaar alles nog gesmeerd liep aan de Gaverbeek, zijn de resultaten in 2020 allesbehalve goed te noemen. De troepen van Francky Dury werden uitgeschakeld in de beker door Club Brugge en behaalden slechts 5 op 30 in de laatste tien matchen in de Jupiler Pro League.

Het absolute dieptepunt kwam er vorig weekend toen Essevee met 7-0 werd vernederd op het veld van Anderlecht. De club nam maatregelen en ontsloeg mental coach Jon Strubbe. Ook volgend seizoen lijkt er heel wat te gaan veranderen aan de Gaverbeek.

Nieuwe assistenten voor Dury

Vooral op sportief vlak zullen er maatregelen genomen worden. Zo zal trainer Francky Dury vanaf volgend seizoen twee nieuwe krachten naast zich krijgen: twee T2 ‘s met ervaring op het hoogste niveau. Daarnaast krijgt Thomas Caers de verantwoordelijkheid over de scouting. Ook willen de West-Vlamingen de jeugd nog meer kansen geven en zal de link tussen de Academie, die onder leiding staat van Joric Vandendriessche, en het eerste elftal nog versterkt worden.

“Het bestuur van Zulte Waregem wil laten weten dat het de ontgoocheling en bezorgdheid van zijn supporters deelt naar aanleiding van de sportieve resultaten van de voorbije maanden”, klinkt het. “Ondanks nooit geziene inspanningen van de club stellen we vast dat Essevee de sportieve doelen niet heeft bereikt. Maar er is de voorbije maanden in stilte gewerkt aan de toekomst onder de noemer ‘Essevee 2.0'. Zowel financieel, commercieel, sportief als operationeel wil Essevee een nieuw en dynamisch verhaal schrijven. Later zal de club nog meer details communiceren die deel uitmaken van het project.”

Iedereen maakt vandaag een onzekere periode door. De crisis rond het coronavirus zet de zaken in een ander perspectief. Toch wil de RVB van Essevee laten weten dat het de ontgoocheling & bezorgdheid van zijn supporters deelt. https://t.co/4noHjFYsPT SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link