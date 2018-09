Zulte Waregem legt Genk geen strobreed in de weg, Limburgers via hattrick Samatta (even?) op kop GVS

29 september 2018

19u48 2 KRC Genk GNK GNK 4 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Rustige avondwandeling in het herfstzonnetje voor Racing Genk. Een zwalpend Essevee bood op geen enkel moment weerwerk en verloor zijn zesde wedstrijd op rij.

Balbezit bij de rust. Racing Genk 75%, Zulte Waregem 25%. En Essevee speelde met vijf achterin. Racing Genk was simpelweg een paar klassen te sterk voor de ploeg van Francky Dury, die met Bongonda en Harbaoui zijn duurste aankoop en zijn topschutter op de bank hield. Racing Genk creëerde doelkansen aan de lopende band. Pozuelo tweemaal, Dewaest, Samatta en Malinovskyi geraakten niet voorbij Bossut.

De Limburgers panikeerden niet en bleven geduldig, balletje van links naar rechts zoals dat in het handbal gaat. Op het halfuur was het prijs. Trossard stak de bal in de rug van De fauw, Uronen haalde de achterlijn en Pozuelo nam Bossut nu wel te grazen. Een minuutje later waren de drie punten binnen. Een strakke hoekschop van Malinovskyi werd door Samatta hard tegen de touwen gekopt. In de zoneverdediging van Zulte Waregem stond iedereen naar mekaar te gapen.

Het mooiste moment van de eerste helft was het eerbetoon voor Thomas Buffel. In minuut 19, het nummer waarmee Buffel acht seizoenen in Genk speelde, ontrolden de Genkse fans een spandoek met daarop ‘Welkom thuis kapitein ook al is het maar voor 90’’ De rest van de Luminus Arena gaf hem een staande ovatie. Prachtig gebaar. Buffel reageerde door zijn truitje van Zulte Waregem op te trekken, daaronder een Genkshirt met opschrift 'Mijn ploeg. Voor altijd.' Wat had hij zich nog geamuseerd in deze Genkse elf.

De Genkse recital ging onverminderd voort na rust. Er was een attente Bossut nodig om een knal van Malinovskyi onschadelijk te maken en de goalie van Essevee lag ook nog eens goed in de hoek op een plaatsbal van Sander Berge. Tegen de derde Genkse goal had hij geen verhaal, het was een absolute beauty. Met vier passen werd Zulte Waregem helemaal opgerold. Trossard, Pozuelo, Uronen en Samatta die zijn tweede van de avond tegen de netten duwt.

Clement haalde regisseur Pozuelo naar de kant voor een applauswissel. Ally Samatta scoorde in de slotfase nog zijn derde van de avond. De fauw maakte nog hands in de zestien op een kopbal van Paintsil, maar Genk miste de strafschop traditiegetrouw. Trossard trapte in de armen van Bossut. Zulte Waregem moet zich stilaan echt zorgen beginnen maken. 0 op 18 en intussen al vijf punten achterstand op de grootste degradatiekandidaat, Eupen.