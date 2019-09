Zulte Waregem legt Antwerp en ingevallen Mirallas over de knie en pakt tien op twaalf XC

01 september 2019

21u50 1 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Zulte Waregem heeft in eigen huis eenvoudig afgerekend met Antwerp: 2-0. Saido Berahino en Davy De fauw tekenden voor de treffers. Essevee pakt zo tien op twaalf.

Hoe zou Antwerp presteren na de Europese opdoffer tegen AZ? Het antwoord werd al snel duidelijk op het veld. The Great Old kwam mentaal en fysiek tekort. Dat zag ook Steven Defour vanuit de tribune.

Zulte Waregem was de betere ploeg en na een kansarme openingsfase trapte smaakmaker Saido Berahino Essevee op voorsprong. ’t Was zijn derde treffer in vier matchen.

Op slag van rust was de 2-0 een feit. Defensief geklungel bij Antwerp leverde een penalty voor de thuisploeg op. Davy De fauw nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Jens Teunckens –die de strafschopfout maakte- de verkeerde kant uit.

Ook in de tweede helft deelde Zulte Waregem de lakens uit. Antwerp en de ingevallen Kevin Mirallas hadden geen reactie in huis. Allesbehalve. De 3-0 hing in de lucht, maar Berahino en Cyle Larin lieten het na om de netten nogmaals te laten trillen.

Uiteindelijk wist Mirallas in de slotfase wél te scoren, maar het feestje ging wegens buitenspel niet door. De eindstand in het Regenboogstadion: 2-0. Een simpele zege voor Essevee, dat tien op twaalf pakt in de competitie.