Zulte Waregem haalt het van Lokeren na strafschoppen en bloedstollende PO2-finale die gekruid werd met wereldgoal VDVJ & MDB

23 mei 2018

23u17 3 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 2 LOK LOK Lokeren Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Tweemaal opgestaan uit de doden in de finale tegen Lokeren. Met een mannetje minder na een roekeloze ingreep van Theo Bongonda. Wat een veerkracht. Zulte Waregem is dé ploeg van play-off 2. Vanavond haalden de troepen van Francky Dury het na strafschoppen van Peter Maes en co. Nadat ze tot twee keer toe een achterstand ophaalden. Wat kan Zulte Waregem tegen Genk?

'Francky trakteert!' Alle toeschouwers in het Regenboogstadion kregen gisteren een bonnetje bij aankomst, goed voor één consumptie. Een nagekomen belofte van Francky Dury nadat hij met zijn Zulte Waregem bovenaan de rechterkolom eindigde. Een fijn extraatje, want lokmiddelen zijn eigenlijk niet nodig bij Essevee. Het raasde als een pletwals door play-off 2. Negen opeenvolgende zeges, 35 doelpunten. Spektakel verzekerd. Ook gisteren.

Zulte Waregem trok opnieuw vol de kaart van de aanval. Soms risicovol - na vijf minuten moest Bossut redding brengen bij een messcherpe Lokerse counter - maar veel vaker dominant. Op het halfuur zorgde het voor een handvol kansen in drie minuten tijd. Kaya, De Sart, De Pauw, Harbaoui en Olayinka: allemaal vonden ze een uitstekende De Wolf op hun pad. Fijne ontdekking in play-off 2, de jonge doelman. Al leek het een kwestie van tijd voor ook hij zich gewonnen zou moeten geven.

Maar plots, in minuut 37, sprongen alle lichten uit bij Theo Bongonda. De flankaanvaller gleed met zijn steunbeen weg op de natte grasmat, maar gooide dan om onverklaarbare reden zijn linkervoet onnodig net onder de knie van Marko Miric. Een compleet onnodige doodschop. Francky Dury reageerde woest met een cynisch applaus, zijn ploeggenoten probeerde de actie nog goed te praten. Maar na het zien van de beelden zullen ze allemaal moeten toegeven dat de rode kaart van Sebastien Delferière de enige correcte straf was. Ai ai Theo, zo'n flinterdunne grens tussen gek en geniaal. Onhoudbaar in play-off 2, maar tegen Waasland-Beveren ook al een vermijdbare uitsluiting bij een 8-0 tussenstand. Als hij naar de topcompetitie wil waar hij zo van droomt, moeten die bevliegingen er toch uit.

Voor Zulte Waregem betekende het moment van zinsverbijstering een hypotheek op de finaleplek waar het zo hard en lang voor geknokt had. Het sleepte met tienen wel verlengingen uit de brand. Dankzij Davy De fauw. De aanvoerder wiste met een - weliswaar goedkope - vrijschop de late 0-1 van Lokeren uit. Die kwam er via een slimme vrije trap van Cevallos onder het muurtje. De Ecuadoriaan gaf het grijze Lokeren de voorbije maanden al wat meer kleur sinds hij in België neerstreek. En die andere geslaagde winteraankoop, Lukasz Marecek, scoorde in het begin van de verlengingen met een heerlijke volley van ver buiten de zestien.

Toch weigerde Zulte Waregem te plooien. Diep in de tweede verlengingen greep het voor de tweede keer een laatste strohalm dankzij een rake kopbal van supersub Saponjic. Bewonderenswaardig. Strafschoppen velden uiteindelijk het correcte verdict: Bossut redde geweldig een elfmeter van Skulason, Marecek miste een tweede keer. Gouden Stier Harbaoui trapte de winnende binnen voor Zulte Waregem. Alsof het zo moest zijn. Gelukkig maar, trouwens. Want Lokeren op één match van Europees voetbal, dat was nog moeilijker te verklaren geweest dan die onnodige tackle van Bongonda.