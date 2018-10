Zulte Waregem geeft 2-0-voorsprong uit handen in kelderkraker tegen Moeskroen



Jonas Van De Veire

27 oktober 2018

19u50 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Geen mens die juichte om het eerste punt in negen matchen. Zulte Waregem gooide in eigen huis onbegrijpelijk een 2-0 voorsprong weg tegen Moeskroen. Als dit maar goed afloopt...

Druk? Francky Dury deed er op voorhand alles aan om die weg te houden. En toch: je voélde de spanning hangen in het Regenboogstadion voor de confrontatie met Moeskroen. Betere kansen om de rode lantaarn door te geven - en eindelijk nog eens een zege te boeken - krijg je niet. De fusieclub koos overigens voor een driemansdefensie, met Bedia en Harbaoui voorin.

Moeskroen vond na enkele minuten wel meteen een gaatje achterin. Maar Mbombo mikte de prima kans net naast. Zulte Waregem schrok wakker. En net voor het kwartier leidde dat tot een doelpunt, met een enorme strik rond. Godeau verwerkte een voorzet van Buffel knullig in eigen doel (1-0). ‘t Mocht ook eens meezitten voor Dury en co. Tien minuten later volgde zelfs al de 2-0. Faik lanceerde Bongonda, die met een flits de score verdubbelde. Oef. Essevee haalde collectief adem. De trein leek vertrokken.

Maar plots ontspoorde het opnieuw. Vijf minuten later bracht Zulte Waregem zichzelf namelijk weer in moeilijkheden. Op een uitstekende voorzet van Mohamed liet de zonedefensie van de thuisploeg het helemaal afweten. Pierrot mocht vrijstaand binnenkoppen. Daar waren de trillende benen bij Essevee terug. Zeker nadat Bongonda oog-in-oog met Butez naliet om er 3-1 van te maken.

Zulte Waregem stapte met nog meer twijfels uit de kleedkamer. Gaan voor een derde treffer of de voorsprong veiligstellen? Het werd iets tussenin - da’s nooit een goede keuze. Bossut kwam twijfelachtig tussen bij een voorzet, maar zette het zelf recht. Dat kon niet gezegd worden van De Pauw. Net voor het uur verspeelde hij knullig de bal. Pierrot kreeg een vrijgeleide van de defensie om uit te halen en vlamde de gelijkmaker in doel.

Arm Essevee. Zelfs een 2-0-voorsprong tegen Moeskroen volstaat tegenwoordig niet. Op deze manier speel je tot speeldag 30 voor het behoud. “Bloed, zweet en tranen”, rolde ondertussen van de tribunes. Maar verder dan een schamele poging van Baudry kwam de fusieclub niet meer. Bakic kreeg aan de overkant zelfs nog de beste kans, maar vlamde naast. Het eerste punt in negen wedstrijden? Niemand aan de Gaverbeek die daar tevreden mee was.