Zulte Waregem en Moeskroen delen in extremis de punten VDVJ

13 april 2019

19u53 1 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League De treurmars duurt voort. Zulte Waregem geraakte ook niet voorbij Moeskroen. Pas in de slotseconden sprokkelde het nog een puntje. Drie op twaalf is de armzalige balans.

Aan allen die niet gekomen waren: proficiat! Aan allen die wél gekomen waren: een immense proficiat! Voor de vierde keer op rij deed Zulte Waregem niet aan klantenbinding in play-off 2. De prestatie was even flets als de drie vorige. Moeskroen begon gretiger aan de partij. Het leidde onder meer tot een open doelkans voor Bakic - de Montenegrijn mikte naast. Een minuut later kreeg ook Bongonda een uitgelezen mogelijkheid aan de overkant. Spijtig voor Theo dat hij oog-in-oog kwam met een collega die ook op een transfer aast. Butez voorkwam met een uitstekende save de openingstreffer.

Iemand die er wel nog zin in had: debutant Mathieu De Smet. De jonge middenvelder toonde zich gretig, geregeld met een goeie actie. Op het halfuur kreeg hij zelfs een unieke kans om zijn eerste optreden te bekronen met een doelpunt, maar ook De Smet miste efficiëntie. Dan stond het vizier bij beide ploegen scherper na rust. Mohamed opende vroeg de score met een knap pegel voor Moeskroen. Ook een afstandsschot van Bürki vloog in doel (1-1). Een zeldzame opsteker voor de aanwezige thuisfans. In minuut 78 leek Boya, ondanks twee saves van Bostyn, de winnende treffer voor de bezoekers te scoren. Een groot deel van de thuisfans hield het dan al voor bekeken. Zonde, want ze misten het spectaculairste moment van de wedstrijd. Bij een ultieme hoekschop in de slotseconden won de meegekomen Louis Bostyn een kopduel, waardoor Bjørdal de gelijkmaker tegen de netten kon trappen.