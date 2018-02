Zulte Waregem en KV Oostende delen de punten aan de Gaverbeek 04 februari 2018

22u17 0 Jupiler Pro League Zulte Waregem en KV Oostende hebben 1-1 gelijkspeeld aan de Gaverbeek. De doelpunten kwamen van Olayinka en Akpala. Beide ploegen trokken de lijn van hun seizoen door: onder de verwachtingen. Voor Zulte Waregem en KV Oostende mag de reguliere competitie gerust nu al afgelopen zijn.

Het contrast met de bekerfinale vorig seizoen kon niet groter zijn. Toen was de inzet voor de West-Vlaamse ploegen torenhoog. Nu is hun lot - behoudens een mirakel - gekend: play-off 2. Laat ons wel hopen dat vanavond geen voorbode was van wat we daarin mogen verwachten. Zowel Essevee als KVO hadden alle moeite om goed voetbal te brengen.

Zulte Waregem presenteerde zich het eerste halfuur nog het best. Met Sander Coopman, een zeldzaam lichtpunt, als draaischijf. Geregeld pakte de middenvelder uit met een flits. Zoals bij zijn assist voor Olayinka, die minstens even knap binnenkopte. Maar voorts speelde de bekerwinnaar zijn minste match na Nieuwjaar. Zelfs de 'nieuwe' centrale as kon dat niet voorkomen. Integendeel. Derijck - Akpala volledig uit het oog verloren - en Bossut knoeiden bij de tegengoal. Ook bij Harbaoui en Marcq zat er te veel afval in hun spel.

Van KV Oostende kon hetzelfde gezegd worden. De overnampeprijs van de kustploeg is de voorbije weken zeker niet gestegen. Vooral in het eerste halfuur geraakte de kustploeg pijnlijk moeilijk over de middellijn. De gelijkmaker van Akpala op het half uur was zelf gevleid. Na rust herpakten de jongens van Custovic zich toch een béétje. Met een goede kopbal kwam Zivkovic nog het dichtst bij de winnende treffer. Een slotoffensiefje - met misschien wel een penaltyfout van Tomasevic op Walsh - van Essevee leverde evenmin iets op. Elk een punt: daar schoten zowel Zulte Waregem als KVO niks mee op. Al wisten we dat voor de aftrap eigenlijk ook al - ongeacht wat het zou geworden zijn.