Zulte Waregem duwt Waasland-Beveren in de put: nul op vijftien voor Vermant en zijn mannen MH

08 april 2018

21u52

Bron: Eigen berichtgeving 1 Jupiler Pro League Nul op twaalf werd vanavond nul op vijftien voor een inspiratieloos Waasland-Beveren (1-2). Zulte Waregem sloeg de manschappen van Vermant voor rust al knock-out. De aansluitingstreffer van Thelin was niet meer dan een voetnoot.

Het eerste kwart van de wedstrijd: zoutloos. Amper dreiging, laat staan doelgevaar. We spoelen dan maar ineens door tot halfweg het eerste bedrijf. Aït-Atmane pegelde een afvallende bal op de lat, aan de overzijde trof Kaya de paal. Uitstel van executie. Bongonda profiteerde na balverlies van Foulon en knalde de 0-1 door de benen van Roef tegen de touwen. De Waaslanders konden geen vuist maken en slikten op de koop toe op slag van rust de 0-2. Nill De Pauw nam Roef in de korte hoek te grazen. Ditmaal kroop Bongonda in de rol van aangever. lees hieronder verder

Een vermakelijke pot werd het eigenlijk nooit op de Freethiel. Te weinig beleving, te veel slordigheden. Het gemor in de tribunes nam dan ook gestaag toe. Want ook na de pauze kon Waasland-Beveren de bezoekers zelden in de problemen brengen. Dat terwijl Harbaoui na 65 minuten de 0-3 gestuit zag op Roef. De Waaslanders behielden een sprankeltje hoop op puntengewin en die hoop flakkerde nog meer op toen Thelin vanop de stip voor de aansluitingstreffer zorgde. Maar van een echt slotoffensief was vervolgens amper sprake. Zulte Waregem hield stand. Essevee palmt zo plek twee in groep A van play-off 2. Het volgt op twee punten van leider Moeskroen. Waasland-Beveren is aan bezinning toe en blijft puntenloos.