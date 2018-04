Zulte Waregem dankzij twee efficiënte minuten dichter bij poulewinst Jonas Van De Veire

28 april 2018

20u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Twee efficiënte minuten. Meer had Zulte Waregem niet nodig om in Moeskroen zijn vijfde opeenvolgende zege in play-off 2 te boeken. De onvermijdelijke Harbaoui en Olayinka brachten Essevee weer een stap dichter bij poulewinst.

Zulte Waregem zakt dit seizoen niet graag af naar Le Canonnier. Vreemd - je speelt er eigenlijk een thuismatch als bezoekende ploeg. Maar bij hun vorige passage boekte Essevee er een beschamende nederlaag. 4 op 36 telde de fusieclub toen. Dit keer zakten Francky Dury en co vol vertrouwen af, na vier opeenvolgende zeges en 16 goals. Maar ook nu was het lange tijd een frustrerend avondje voor Zulte Waregem…

In de hyperoffensieve 4-2-3-1-opstelling walste het net als de voorbije weken vlot over de tegenstander. Alleen: de efficiëntie lag een stuk lager. De Pauw miste in de openingsminuten twee prima kansen. Vervolgens miken ook De fauw en Olayinka net naast het kader. Aan de overkant toonde Moeskroen zich daarentegen wél doeltreffend. Huyghebaert zette De Pauw te kijk met een knap poortje, Amallah kopte de verrassende 1-0 op het bord.

Ach, met de dominantie van Zulte Waregem zouden doelpunten wel snel volgen, dacht iedereen. Maar zelfs Harbaoui zijn vizier stond niet scherp. Bij een niet te missen kans leverde hij een slap rollertje af richting Werner, die enkele minuten eerder uitpakte met een goede save op een kopbal van De Pauw. Essevee knarste gefrustreerd en wanhopig met de tanden. Het kwam net voor rust zelfs goed weg toen Amallah oog-in-oog met Bossut naliet om de score te verdubbelen. Kon er dan toch een ploeg Essevee aan banden leggen tijdens deze play-offs?

Zulte Waregem beantwoordde de vraag in twee minuten: nee. Iets voorbij het uur kopte Harbaoui een voorzet van De Pauw voorbij Werner. Treffer negentien dit seizoen, nummer tien in de play-offs. De Gouden Stier van Teddy Chevalier - nog één goaltje meer - komt elke week dichter voor de Tunesiër. Net als de poulewinst voor Essevee. Want één minuut na Harbaoui knikte ook Olayinka raak na een perfecte cross van Hamalainen. Moeskroen stak nadien nog één keer de neus aan het venster, maar Bossut duwde met zijn vingertoppen het verschroeiende schot van Amallah tegen de lat. Volgende week mag KV Kortrijk nog eens proberen om de pletwals van Dury af te stoppen.