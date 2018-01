Zulte Waregem boekt gouden driepunter in kelderduel tegen KV Mechelen Jonas Van de Veire

20 januari 2018

22u28 5 Jupiler Pro League Zulte Waregem leeft weer. De fauw en Harbaoui bezorgden Essevee in de slotfase een bevrijdende overwinning. Weg degradatiezorgen. Bij een zwak Mechelen blijven de alarmsirenes loeien.

’t Was enkele minuten voor acht toen een zucht van opluchting door het stadion van KV Mechelen passeerde. ‘Standard – Eupen: 3-2.’ Zowel de fans van Malinwa als die van Essevee keken met dichtgeknepen billen naar het scoreverloop in Sclessin. Maar door de late treffer van Pocognoli bleef de degradatiedruk van beide ploegen op hetzelfde alarmniveau.

Dat was toch de situatie voor de aftrap Achter de Kazerne. Coach Aleksandar Jankovic dropte met Mera, Beqiraj en Tainmont meteen drie nieuwkomers in de basis. Bij Zulte Waregem waren dat twee stuks: Marcq en Harbaoui. Derijck maakte na ruim twee maanden blessureleed zijn wederopreden – noem het gerust een extra transfer.

Al zal Francky Dury na vijf minuten toch eens luidop gevloekt hebben dat de overgang van Theo Bongonda niet op tijd rond was geraakt. Alternatief Nill De Pauw had dan namelijk al twee opgelegde kansen gemist. Eerst kon de flankaanvaller een voorzet van Kaya niet in doel duwen. Zijn tweede misser was nóg onvoorstelbaarder. Harbaoui – verrast dat hij niet offside stond – legde de bal perfect klaar voor De Pauw, maar alleen voor Coosemans faalde hij. Zo’n kansen maak je maar beter af in een degradatiestrijd.

We verklappen nu al: dichter bij een goal zouden beide ploegen ruim 70 minuten niet meer komen. De tevredenheid met een puntje nam al snel de bovenhand. Essevee voetbalde vooral voor rust aardig, maar kon geen enkele keer Harbaoui in stelling brengen. Bij Mechelen was het vooral wroeten. Kort voor rust pakte Cobbaut uit met een geweldige rush, maar die werd abrupt afgebroken door Derijck. De vrijschop van Matthys belandde recht in de handen van Bossut.

Het spel kabbelde voort in de tweede helft. Een puntendeling stond in de sterren geschreven. De ingevallen Leya Iseka zorgde tien minuten voor tijd pas voor de eerste opleving na rust, maar Coosemans tikte het leer over. Elk een puntje dus? Mis. Plots dook De fauw uitstekend op in de zestien, bij een voorzet van Coopman. De aanvoerder van Zulte Waregem duwde via de onderkant van de lat in doel (0-1). Het uitverkochte bezoekersvan van Essevee ontplofte. Francky Dury gooide de armen in de lucht. Het kantelpunt in het seizoen van de bekerwinnaar was gekomen. Vijf minuten later verloste Harbaoui Zulte Waregem zelfs helemaal met een lage schuiver (0-2). Weg degradatiestress: de kloof met Eupen is plots een geruststellende zeven punten. Een schril contrast met de treurnis bij KV Mechelen. Voor hen wordt het nog acht speeldagen bibberen.