Zulte Waregem blijft steken op gelijkspel tegen tien Kanaries 22u05 0 BELGA Jupiler Pro League Een stap vooruit, twee achteruit. Zulte Waregem kon al het goede van Lazio niet bevestigen in Sint-Truiden. Integendeel: het gaf met een man extra de voorsprong uit handen.

Hoe verzet een coach met 3 op 27 zijn gedachten? De ene gaat de avond voor een cruciaal duel nog eens op restaurant met zijn vrouw, de ander bekijkt de matchen van de concurrentie nagelbijtend voor de televisie.



Wel, Francky Dury nam zaterdagavond deel aan de BEATRUN in Waregem, met een passage in het Regenboogstadion. 't Is eens iets anders. Maar hoeveel keer zou de coach tijdens die tien kilometer aan Stayen gedacht hebben? Want: Zulte Waregem zakte toch met de nodige druk af naar Sint-Truiden. Bij Essevee mogen dan wel andere wetten gelden dan bij vele andere Belgische club, het lange wachten op competitiezege doet pijn aan de Gaverbeek. Om maar te zeggen: de laatste uitzege was alweer 2,5 maanden geleden. Een wereld van verschil met vorig seizoen, toen de fusieclub nog de fiere leider van de focus was.



Zelden liet het punten liggen tegen de 'kleintjes'. Het verschil met dit jaar kan niet groter zijn. Er moet geknokt worden voor élk punt door Zulte Waregem. Hetnoodzaakte Dury er zelfs toe om af te stappen van zijn vertrouwde 4-3-3. Net als tegen de toppers koos de trainer ook gisteren voor een vijfmansdefensie - evenwel met hoog opkomende backs. Tekenend voor het nieuwe realisme bij Essevee. Iets minder frivoliteit. Driehoekjes wordt wat vaker ingeruild voor een snelle bal in de diepte.







Photo News De broertjes De Sart in gesprek

Zoals gisteren na 22 minuten. Sammy Bossut lanceerde toen met een pijlsnelle uittrap Aaron Leya Iseka. De spits zette met een slim duwtje Goutas weg en stifte vervolgens heerlijk over Pirard. Drie dagen na zijn even knappe goals tegen Lazio leek de florerende Anderlecht-huurling wéér van goudwaarde te worden. Te meer omdat Bezus tien minuten later de warme douches mocht opzoeken, na tussenkomst van de videoref. Hij had opgemerkt hoe de verdediger zijn studs vol op de enkel van Baudry plantte. Het voorafgaande duwtje van De Sart mocht geen excuus zijn. Lardot bestrafte terecht met rood.





Photo News



Na de 'Runner's High' van Dury kwam een boost voor gans Essevee dichterbij. Voor rust maakte STVV namelijk amper wat klaar. Alleen het uitvallen van Coopman net voor de pauze, met een omgeslagen enkel, was een domper op een prima eerste helft. Niettemin een belangrijke, want met Doumbia - een halfuur later weer gewisseld - verloor Zulte Waregem het evenwicht. En ook de focus. Teixeira mocht tussen drie verdedigers de gelijkmaker binnenkoppen.



Dury foeterde voor zijn bank. Terecht. Dan kom je een keer op voorsprong in de competitie geef je het weer in cadeauverpakking weg. Hamalainen en Leya Iseka probeerden de situatie tevergeefs recht te trekken met kleine kansjes, maar aan de overkant ontsnapte het een kwartier voor tijd. Vetokele stuitte na een snelle counter alleen voor doel op Bossut. In de slotminuten trapte Baudry nog van dichtbij over. Zelfs tegen tegen tien geraakt Zulte Waregem niet uit het slop. Met 18 punten na twintig wedstrijden mag de hoop op play-off 1 stilaan opgeborgen worden. Dury haalt straks dus ongetwijfeld zijn loopschoenen nog eens boven. Na gisteren kan hij wat afleiding best gebruiken.

Photo News

Photo News

Photo News