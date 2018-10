Zulte Waregem blijft hekkensluiter na knotsgek slot in Charleroi (3-2), zaterdag is het van moeten tegen Moeskroen VDVJ/XC

21 oktober 2018

21u45 0 Charleroi CHA CHA 3 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Hoe koel houdt Zulte Waregem het hoofd? Na een onwaarschijnlijke slotfase verloor het ook in Charleroi en blijft het laatste. Zaterdag is het van moéten tegen lotgenoot Moeskroen.

Vroeger moest u op Teletekst naar pagina 505 gaan. Tegenwoordig kan iedereen met een smartphone op zaterdagavond naar het klassement in de Belgische competitie kijken. Supporters van Zulte Waregem moeten dan wel even ‘vegen’. Nadat Moeskroen een puntje pakte tegen Standard zelfs tot helemaal onderin. En zo trok Essevee naar Charleroi met het bijvoegsel dat niemand wil dragen: rode lantaarn.

Onder die druk doet een mens al eens gekken dingen. Zelfs de ijskoele Sammy Bossut. Net voor rust miskeek de keeper zich op een afstandsschot van Benavente. Bossut duwde de centrale poging via de paal in doel - ‘t is nu eenmaal zo’n periode bij Zulte Waregem. En nochtans was hij zowat de enige die voordien niets te verwijten viel. Twee keer hield de keeper zijn ploeg recht. De eerst keer al na drie minuten bij een prima plaatsbal van Bruno. Wat later met gevaar voor eigen leven bij een uitbraak van Osimhen - en dankzij de hulp van Baudry bij de rebound.

Zoveel mogelijkheden kreeg Essevee niet voor rust - wat liep het weer stroef. De achtste opeenvolgende nederlaag - en dus de rode lantaarn op het einde van de speeldag - leken onvermijdelijk. Wie zou in hemelsnaam voorop gaan in de degradatiestrijd? Voor veel jongens is het dan ook een nieuwe wereld. Neem nu Theo Bongonda: hij blijft doodleuk uitpakken met frivoliteiten - Dury wordt er soms gek van. Al zijn zulke jongens soms ook een zegen, want ze blijven het proberen. Een kwartier voor tijd met succes. Bongonda versierde een strafschop, die Harbaoui omzette. De Tunesiër was vorig jaar al de grote motor achter de redding van Zulte Waregem, vanavond nam hij die rol weer op zich. Zeven minuten voor tijd krulde de spits een bal héérlijk richting rechterbovenhoek. Essevee in de zevende hemel. Nu waren ze vertrokken, tóch?

Neen. Want Osimhen strafte drie minuten later een nieuwe twijfelachtige tussenkomst van Bossut af. En kopte in minuut 95 de 3-2 tegen de netten. Twee keer raden wie de Nigeriaan enkele maanden geleden nog doorstuurde als tester... Juist: Zulte Waregem, dat achterblijft met 0 op 24 en na ruim een derde van de competitie laatste staat. Aan Francky Dury om zijn troepen te proberen oppeppen na een zoveelste mokerslag. Best zo snel mogelijk. Want dan komt Moeskroen op bezoek. Een nieuwe misstap is dan uit den boze.