Zowel STVV als Genk wil louter replay van stopgezette match: uitspraak voor eind november

Bart Fieremans

07 november 2019

11u49 0 Jupiler Pro League Zowel STVV als Genk hebben vandaag op een tweede zitting voor de Geschillencommissie over de op 28 september stopgezette onderlinge match na wangedrag van de fans gepleit voor een replay zonder extra sancties. Een uitspraak is voorzien voor eind deze maand.

STVV heeft het geweer van schouder veranderd en vraagt niet meer zoals op de eerste debatten voor een forfaitscore in zijn voordeel: de club sluit zich aan bij de vraag van Genk om de match louter te laten herspelen zonder puntenaftrek voor de clubs, en dus ook niet achter gesloten deuren.

Bondsprocureur Kris Wagner bleef evenwel bij zijn oorspronkelijke vordering om naast een replay voor gesloten deuren met aftrek van twee punten voor beide ploegen ook een extra match achter gesloten deuren op te leggen plus een boete van 5.000 euro. “Belangrijk is dat we een duidelijk signaal geven dat bijblijft, en dat is effectief een wedstrijd achter gesloten deuren. Het alternatief van alleen een boete heeft onvoldoende signaalfunctie. Zo’n gedrag gaat niet om voetballiefhebbers, maar om voetbalhaters.”

Genk en STVV menen dat extra sancties niet mogelijk zijn omdat de procedure over het definitief stopzetten van een wedstrijd niet correct gevolgd is. In het reglement staat dat om die beslissing te nemen er contact moet zijn met de veiligheidsverantwoordelijke van de organiserende club en de politie. Op de eerste zitting had de match delegate Jean-François Crucke; die in situaties van wangedrag van fans met de ref overleg pleegt, verklaard dat hij contact had met de politie en dat de veiligheidsverantwoordelijke in de buurt stond. In een mail heeft hij dat nog eens formeel aan de Geschillencommissie bevestigd.

De Geschillencommissie wou vandaag eerst Eddy Christis als veiligheidshoofd van STVV én Steve Provost als korpschef van de politie op de bewuste wedstrijd horen alvorens een uitspraak te doen. Beide getuigen bestreden de versie van de match delegate. “Ik heb geen persoonlijk contact gehad met de ref of de match delegate voor fase 3 van de procedure om de match definitief stil te leggen”, aldus Christis. Provost verklaarde niet te weten met wie Crucke van de politie contact had: “Ik heb in fase 3 niet met de match delegate gesproken.”

De zetelende voorzitter Didier Detollenaere van de Geschillencommissie wil gezien het belang en de mogelijk hoge precedentswaarde de nodige tijd nemen voor een uitspraak. “Maar voor het einde van de maand zal de beslissing er zijn.”