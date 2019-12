Zinho Gano: “Zonder Marc Coucke speelde ik in de Premier League” MVS

03 december 2019

04u00 0 Jupiler Pro League Mokkend de catacomben in duiken, verongelijkt statistieken op Instagram gooien, goals vieren door op hekken te springen of een ploegmaat z’n strafschop afpakken? Je zal het Zinho Gano (26) nooit zien doen. “Ik ben geen ruziemaker. Nooit geweest.”

Temidden van alle tumult bij Antwerp FC blijft Zinho Gano, gehuurd van Genk, de kalmte zelve. Nochtans zou het ook voor hem heel makkelijk zijn om keet te schoppen. Want Ally Samatta en Dieumerci Mbokani hebben meer gemeen dan hun Afrikaanse roots en neus voor goals. Beiden hebben/hadden immers Gano als stand-in. Alleen deed zowel de Genk-spits het vorig seizoen, als de Antwerp-aanvaller het dit seizoen zó goed, dat zelfs wij zonder problemen hun doublure hadden kunnen zijn. We zouden toch geen kans krijgen, net als Gano. Slechts sporadisch speelminuten sprokkelen. Menig spits zou er gek van worden en de boel op stelten zetten.

“Maar ik niet, nee. Ik ben geen ruziemaker. Nooit geweest. Al is het niet evident om alsmaar geduld te hebben en het geloof niet te verliezen. Maar wat bereik je met negativiteit? Niks.” Gano zegt het met een permanente glimlach. Zit zijn aanstaande vaderschap (vriendin Davigna is zes maanden zwanger) er voor iets tussen? Goed mogelijk. “Mentaal ben ik inderdaad niet gemakkelijk van mijn stuk te brengen. Ik blijf mezelf oppeppen. Dat ik het wél kan. Dat ik niet voor niks al 40 goals maakte in eerste klasse. Ik pieker er niet over. Waarom speelde ik bij Genk en nu bij Antwerp? Toch omdat ik al iets bewezen heb, niet? Mijn goals openen deuren. En dat ik altijd een positieve attitude heb, zal ook wel doorsijpelen, vermoed ik (lacht). Ik ben ervan overtuigd dat je als je hard werkt, vroeg of laat beloond wordt. Zoals mijn doelpunt tegen Gent, bijvoorbeeld.”

Kampioen

’t Was pas zijn eerste treffer voor de Great Old. Na een jaar bankzitten bij Genk, lijkt hem dit jaar hetzelfde lot te wachten. “Hopelijk met dezelfde afloop dan (lacht). Spijt van mijn uitleenbeurt naar hier heb ik niet, net zomin als ik liever niet naar Genk was getrokken. Natuurlijk hoopte ik op meer speelkansen, maar als je concurrent alles binnen stampt, wat kan je dan zeggen? Het had raar geweest had Clement er Samatta plots naast gezet, hé? (lacht) Ik ben de eerste die me neerlegt bij iets als het goed gaat. En dat was het geval. Ik speelde kampioen, scoorde in de Europa League: niet slecht, toch?”

En dan te zeggen dat Gano voor hetzelfde geld in Engeland zat nu. “Toen ik bij Waasland-Beveren Gouden Stier was, kon ik naar de Serie A en de Premier League”, vertelt hij. “Maar plots was daar KV Oostende. Met Marc Coucke. Ik heb lang getwijfeld, maar KV Oostende drukte door en legde 2,5 miljoen op tafel. Zonder Coucke was ik naar Engeland gegaan, ja. Of ik spijt heb? Nee. Alles gebeurt met een reden.”