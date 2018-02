Ziet onze competitie er straks zo uit? Tweedeklassers willen formule met drie poules van 8 ploegen Niels Vleminckx

14 februari 2018

07u09 30 Jupiler Pro League Op 21 februari praten de profclubs over de competitiehervorming. De tweedeklassers hebben hun voorstel klaar: een competitie die begint met drie poules van acht ploegen. De twaalf beste clubs spelen nadien om de landstitel, de twaalf andere spelen om de degradatie te ontwijken.

De indeling van de eerste fase, met acht teams in drie poules, zou 'slanggewijs' verdeeld worden. De kampioen van 1A zou in pot A belanden, de nummer twee in pot B, de nummer drie en vier in pot C, de nummer vijf in pot B, enzoverder. Na veertien wedstrijden wordt een nieuwe schifting gemaakt naar een 2x12-formule. De vier beste ploegen van elke poule spelen onderling een soort 'play-off 1' (waarin iedereen met 0 punten begint), met de titel en Europese tickets als inzet. De twaalf resterende ploegen betwisten onderling wie er degradeert naar het amateurvoetbal. De winnaar van die 'play-off 2' mag wel barragematchen spelen tegen de nummer vier van 'play-off 1' om het laatste Europese ticket af te dwingen. Het tv-geld zou veel gelijkmatiger verdeeld worden over alle 24 profclubs, terwijl er op dit moment vooral veel geld naar 1A vloeit. Het voorstel van de tweedeklassers is een middel om op termijn naar een competitie te gaan met 12 eersteklassers en 12 tweedeklassers.

Alleen is de vraag of het idee genoeg steun zal krijgen. Voor een competitiehervorming moet voorlopig nog een meerderheid van 80 procent gevonden worden. In de wetenschap dat de G5 plus Zulte Waregem elk drie stemmen hebben, de andere tien eersteklassers recht hebben op twee stemmen, en de clubs uit 1B overblijven met slechts één stem per ploeg, wordt dat niet evident. Zeker omdat Club Bruggevoorzitter Bart Verhaeghe de forcing voert voor een traditionele competitie met 20 of - liever nog - 18 clubs en daaronder het amateurvoetbal.