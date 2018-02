Ziektebriefje loopt af: Olivier Deschacht vandaag terug op Anderlecht? De voetbalredactie

21 februari 2018

Is de verwijzing van Olivier Deschacht (37) naar de B-kern van korte duur? Nu het één week geldende ziektebriefje van de verdediger ten einde loopt, is het afwachten of hij vandaag aanwezig zal zijn. Zowel voor de A-kern als de B-kern staat er vandaag geen training op het programma, maar binnen Anderlecht wordt afgewogen om Deschacht eventueel een individueel programma te laten afwerken. Vorige week diende een zwaar teleurgestelde Deschacht een ziektebriefje in om niet te hoeven meetrainen met de B-kern, nadat hij door Vanhaezebrouck uit de A-kern gezet werd. Daardoor miste hij de pijnlijke nederlaag van afgelopen vrijdag in Sint-Truiden en zal hij er ook zondag tegen Moeskroen niet bijzijn.