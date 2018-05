Ziedende Bart Verhaeghe insinueert verborgen agenda tegen zijn Club: "Ridicuul. Is hier meer aan de hand?" Niels Vleminckx

06 mei 2018

17u45 0 Jupiler Pro League In Brugge heerst er na de verrassende nederlaag tegen Anderlecht naast ontgoocheling vooral woede. Furieus zijn ze op de videoref, die niet ingreep bij de 0-1 van Teodorczyk terwijl die toch -al is het héél nipt- buitenspel lijkt te staan. In Brugge heerst er na de verrassende nederlaag tegen Anderlecht naast ontgoocheling vooral woede. Furieus zijn ze op de videoref, die niet ingreep bij de 0-1 van Teodorczyk terwijl die toch -al is het héél nipt- buitenspel lijkt te staan. Terwijl Leko "het voetbal haat" , ging Bart Verhaeghe nog een stap verder in zijn discours.

Bart Verhaeghe begon zijn statement met de stelling dat hij spreekt in zijn hoedanigheid als voorzitter van Club Brugge, maar ook ter bescherming van zijn spelers en staf, én in het belang van het Belgisch voetbal. "Vandaag hebben we kunnen vaststellen dat we een probleem hebben", aldus Verhaeghe, verwijzend naar de VAR. "In die mate dat het ridicuul begint te worden. Terwijl Teodorczyk niet teruggefloten werd voor buitenspel, werd dat met Diaby (die in Anderlecht zijn 1-1 zag afgekeurd na ingrijpen van de VAR wegens ook erg nipt buitenspel, nvdr) wél gedaan. En dan is er een tweede fase, een zuivere penalty waarbij Vanaken gehaakt wordt door Gerkens, terwijl de VAR bij twee andere penaltyfases niét optreedt. Ik ga me niet eens uitspreken over juist of fout, maar dit is niet goed voor ons voetbal. Net zoals de halvering van de punten aan het einde van de reguliere competitie dat is. Dit is niet ethisch, dit is ongezond."

De voorzitter van Club zette het vervolgens nog scherper. "Nadat Anderlecht in Charleroi duidelijk bevoordeeld werd (het kreeg er een eigenlijk onbestaande penalty, nvdr) moet je vaststellen dat het hier gaat om onprofessioneel gedrag. Of er is hier meer aan de hand. Eigenlijk wil ik daar niet aan denken, maar je stelt je stilaan toch de vraag. De komende drie matchen zal ons scheidsrechterskorps moeten bewijzen dat ze hun job wel degelijk aankunnen. Ik wil maar zeggen: we zijn heel ontgoocheld in ons professioneel voetbal, waarin we als club veel geld in hebben geïnvesteerd, maar waarvan we vandaag dit ridicule verhaal zien. Hopelijk vinden ze in de laatste rechte lijn de professionaliteit en sereniteit terug. Net zoals wij dat ook zullen doen binnen de club. We staan twee punten voor, we zijn helemaal niet dood. We gaan voor de titel."